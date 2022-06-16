Splashtop 和 Bridge 數位合作夥伴將為媒體和娛樂行業提供遠端訪問和支援
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提供安全、高性能、低延遲的工作流程和遠端IT支援，為M&E提供高效的隨時隨地工作體驗
加利福尼亞州庫比蒂諾和田納西州納什維爾 – 2021 年 12 月 9 日 – 安全遠端訪問和支援解決方案的領導者 Splashtop， Inc. 與數字視頻工作流程及其工作技術方面的專家 Bridge Digital， Inc. 宣佈建立合作夥伴關係，為 Bridge Digital 的媒體和娛樂 （M&E） 客戶提供 Splashtop 基於雲的本地解決方案。
“Splashtop 提供高度安全的遠端訪問，這是與客戶合作時最重要的功能和要求，”Bridge Digital 的 Mickey Charles 說。“我們不斷研究既能對內部有效，又能為客戶提供高效工作流程產品的解決方案。 當今市場上有一些產品聲稱在與客戶打交道時具有很高的安全性，但它們存在一些漏洞。我們特別關注在遠端訪問客戶時使用和推薦的工具。Splashtop 提供了我們和我們的客戶所欣賞的更高水準的產品安全性。
Splashtop 可實現安全、高品質的遠端工作和支援，專為 M&E 公司設計，以便從任何設備訪問高端計算機和軟體。 特別是媒體和娛樂行業，需要遠端訪問資源密集型軟體，用於編輯、渲染、廣播、音訊到視頻同步、視覺效果、音效、繪畫、雕刻和其他後期製作活動。Splashtop 有助於安全地連接到本地電腦以無縫工作和�協作 - 具有高性能功能，包括高達 60 FPS 的 4k 流式傳輸，同時自動最大限度地減少延遲。Splashtop 還針對 NVIDIA 和 AMD GPU 加速以及英特爾 CPU 進行了全面優化。
“2020 年，工作室必須迅速採用遠端工作作為封鎖和關閉辦公室的創可貼解決方案。一年多后，它仍然是一種必需品，但重點已從採用遠端工作轉移到優化遠端工作流程，“Splashtop 的管道主管 Justin Windsor 說。 “我們很高興Bridge Digital加入我們的合作夥伴社區，並期待為M&E客戶提供我們的解決方案。
關於飛濺頂：
飛濺公司 為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、MSP、IT 部門和個人提供安全的遠端訪問和遠端支援軟體和服務。Splashtop 基於雲的、安全且易於管理的遠端訪問方法正在越來越多地取代虛擬專用網路 （VPN） 等傳統方法，同時獲得 93 的凈推薦值 （NPS），這是評估客戶滿意度的標準。 全球有超過 3000 萬使用者（包括 85% 的財富 500 強企業的使用者）使用 Splashtop 產品。 訪問 splashtop.com 瞭解更多資訊。
關於Bridge Digital Inc：
Bridge Digital Inc.説明媒體和娛樂行業的企業更有效地創建，管理，分發和貨幣化其視頻資產。我們的解決方案涵蓋從攝取到最終交付的整個數位媒體工作流程。 我們的重點是戰略性地使用技術來加速您的工作流程、擴展您的能力並提高品質，以獲得更好的投資回報。