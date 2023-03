CompTIA歡迎Splashtop加入會員名單

Splashtop憑藉在遠端存取與遠端支援技術方面的專業知識加入了領先的信息技術行業協會

[加利福尼亞州聖約瑟。 — 六月 15, 2019 —] 遠端訪問、協作和遠端支持解決方案的全球領導者 Splashtop 今天宣佈,它已成為全球資訊技術 (IT) 行業領先的非營利性貿易協會 CompTIA 的高級成員。

“像Splashtop這樣的公司是科技行業的命脈,全球估計有5000萬人,每年為全球經濟貢獻5萬億美元,”CompTIA行業關係執行副總裁Nancy Hammervik說。 “Splashtop 致力於為客戶帶來創新,為員工帶來職業機會,為社區帶來經濟和社會效益,是我們不斷增長的會員隊伍的有力補充。”

“我們很高興加入 CompTIA 並利用我們的綜合專業知識幫助推動 IT 行業向前發展,”Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說。 “CompTIA 在將IT 社區聚集在一起以促進增長和創新方面做得很好,而Splashtop在為行業提供知識和尖端解決方案方面可以提供很多東西。”

IT 行業的飛濺頂

Splashtop 專注於遠端訪問和遠端支援技術,專為 IT 用戶設計。 Splashtop 有幾個遠端存取解決方案,旨在解決特定的 IT 用例,包括:

Splashtop 在 ChannelCon 2019

Splashtop將參加ChannelCon 2019;CompTIA 的科技行業頂級思想領袖年度聚會,於8月5日至7日在內華達州拉斯維加斯舉行。 與會者可以在展廳的#117展位停留,瞭解Splashtop遠端支援軟體解決方案的運行情況,瞭解如何改進服務交付,並瞭解如何通過轉售遠端訪問來增加MSP收入。 Splashtop 合作夥伴/客戶可以使用 Splashtop 訪客 VIP 代碼 CC19SPLASH at https://www.comptia.org/channelcon 免費註冊活動。

CompTIA 成員可以使用工具和資源來幫助他們保持科技行業的領先地位,包括有關最新創新的教育和培訓;全面研究行業趨勢、最佳業務實踐工具和其他有價值的業務管理資源。 該協會還為會員互動和網路提供了機會,公司與同行聚集在一起,解決業務挑戰和影響行業的其他問題。 最後,CompTIA 是為全球技術專業人員提供供應商中立技能認證的領先供應商。

關於飛濺頂

Splashtop Inc. 總部位於矽谷,提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 (IoT)。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務(包括 Mirroring360 和 Classroom)可實現跨設備的有效螢幕共用(一對多)。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊。

關於康普蒂亞

計算技術行業協會 (CompTIA) 是 5 萬億美元全球資訊技術生態系統的主要聲音和宣導者;以及設計、實施、管理和保護推動世界經濟的技術的 5000 多萬行業和技術專業人員。 通過教育、培訓、認證、宣傳、慈善事業和市場研究,CompTIA是推動科技行業及其勞動力發展的中心。www.comptia.org