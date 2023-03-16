從 Splashtop 個人升級到 Splashtop Business 的 10 大理由

Splashtop Personal是從家裡的任何地方通過家庭網絡和所有設備訪問電腦的好方法。從沙發上的智能手機查看您的電腦，或在床上的平板電腦上玩電腦遊戲。 Splashtop使它變得容易。您還可以通過可選的Anywhere Access Pack訂閱從家庭網絡外部訪問家庭電腦。

您理想中的 Splashtop 體驗升級是什麼樣子？Splashtop Business Access 的升級為您提供了遠端存取家用和辦公電腦所需的一切，還有一些令人驚艷的附加功能。

查看這些升級到 Splashtop Business Access的原因

訪問您的工作/企業計算機和家用計算機 - Splashtop 個人電腦僅許可用於個人非商業用途。 獲取 Splashtop 業務版 獲得訪問您的工作和家庭計算機的許可證。 遠程訪問家庭網絡外的計算機 - Splashtop Personal 可在家庭網絡中免費使用。 使用 Splashtop Business Access，您可以從任何地方訪問您的電腦。 如果您只想從任何地方訪問家 Anywhere Access Pack 用計算機，那麼另一種選擇是個人的 $16.99 /年。 免費 Splashtop iOS應用程式 - 使用 Splashtop 個人版，iPad和iPhone應用程式需要付費。 使用 Splashtop 業務，所有應用程式都是免費的。 Chrome 瀏覽器外掛程式 - Splashtop Business 支援免費的 Chrome 瀏覽器外掛程式，除了從其他設備存取外，您還可以從 Windows、Mac、Linux 或 Chromebook 上的 Chrome 瀏覽器存取電腦 優先支援 - 在需要時更快地獲得問題的答案或説明。 在線、通過電子郵件或電話。 文件傳輸器 –在電腦之間傳輸文件 遠端列印 - 將遠端電腦上的檔案列印到本地印表機 計算機和使用者 管理 - 用於管理業務情況下的使用者和計算機的清單和分組的 Web 控制台，活動日誌記錄。 您還可以遠端喚醒和遠端重新啟動電腦。 連接更多電腦 - 您是否有很多要存取的電腦？ 借助 Splashtop Business，您最多可以存取 10 台工作和家庭電腦。 高級功能 -獲取註釋（類似白板在屏幕上繪製的功能），自定義快捷方式和遊戲手柄（屏幕控件對屏幕導航和遊戲有用）。 這些內容包含在 Splashtop 業務中，不收取額外費用，或者每年的價格 Productivity Pack 為 $16.99 Splashtop Personal。

免費試用

重要提示：如果您當前擁有個人版的付費附加訂閱（Anywhere Access Pack或Productivity Pack），則在訂閱Business Access之後將不再需要那些訂閱。如果您是直接從Splashtop購買的，請確保在您訂閱的應用程式商店上取消這些舊的訂閱，或者通過my.splashtop.com控制台取消這些舊的訂閱。

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