關於 Splashtop Business Access 試用的十個常見問答

以下是您在試用 SplashtopBusiness Access 以從任何設備遠端控制電腦時可能遇到的主要問題。

SplashtopBusiness Access 是個人和團隊隨時隨地遠端存取其桌面的最安全可靠的工具。

在免費試用期間，您將可以完全訪問 Splashtop 平台以及 Splashtop 中的所有功能。 為了確保您可以充分利用試用版，以下是您在試用期間可能會遇到的十大常見問題解答。

1-我該如何設定SplashtopBusiness Access？

設定 Splashtop 很簡單。您需要做的就是在要遠端存取的電腦上下載 Splashtop Streamer，並在您要遠端存取的裝置上下載 Splashtop Business 應用程式。這樣就可以開始體驗了！請參閱我們的 Splashtop 設定步驟指南，或找出所有 Splashtop Business Access 下載連結。

2-如何連接到遠程計算機？

如要啟動遠端連接，請在裝置上開啟 Splashtop Business 應用程式以查看您的電腦清單。只需按一下您要存取的電腦並啟動遠端連線。您接著就可以在裝置上看到遠端電腦的螢幕，並實時進行控制。

3-如何傳輸文件？

您可以在遠端電腦和本機裝置 (Windows、Mac 和Android) 之間傳輸檔案。 拖放功能使傳輸文件變得輕鬆。 在遠端工作階段期間，按一下並按住檔案，將其拖曳到遠端電腦螢幕的視窗，然後放開以將檔案從本機裝置傳輸到遠端電腦。 您也可以將檔案從遠端電腦拖放到本機裝置。

4-如何從遠程計算機打印文件？

無需擔心需要存儲在您面前沒有的計算機上的文檔！ Splashtop 使您可以將文件從遠端電腦（Windows 和 Mac）打印到本地打印機上。 請務必查看我們有關使用 Splashtop 進行遠端列印的知識庫文章以進行設置。

5 — 什麼是 Splashtop 網路主控台，我可以使用它做什麼？

Splashtop 網絡控制台是您可以在其中管理帳戶，用戶和設備的地方。 您可以在我的 .splashto.com 上訪問它。 您將能夠查看電腦、將其分組、調整使用者存取權限和安全性設定等等。 了解有關 Splashtop 網絡控制台的更多信息。

6 — 如何將電腦分組？

如果您的帳戶中有很多台電腦，您可以在網路控制台將電腦分組，維持整齊。使用網路控制台或 Splashtop Business 應用程式可以依照組別檢視並排列電腦順序。您也可以在群組等級來調整電腦設定。

在 Web 主控台中，移至「管理>群組」。 您可以從那裡建立和管理群組。 進一步了解如何使用 Splashtop 進行電腦分組。

7-如何設定兩步驟驗證？

強烈建議您使用兩步驟驗證或雙重驗證 (2FA) 來保護您的裝置和資料。 啟用後，登錄帳戶時，除了 Splashtop 密碼之外，您還需要從身份驗證器應用程序中獲得額外的六位數安全代碼。 這樣可以防止黑客訪問您的帳戶，即使他們獲取了您的用戶名和密碼。

觀看我們設定兩步驟驗證的影片。

8 — 裝置驗證如何運作？

為提升安全性，凡是登入您 Splashtop 帳戶的新裝置，必須透過電子郵件驗證。當您第一次登入新裝置時，我們將透過電子郵件向您傳送驗證連結。 您需要先按一下連結，然後才能成功登入並開始在裝置上使用 Splashtop Business 應用程式。

進一步瞭解裝置驗證以及如何調整功能的設定。

9 — 如果我在連線到遠端電腦時遇到困難，該怎麼辦？

連接和斷開連接的困難並不常見。 如果您遇到這些問題，可能是因為頻寬不足或網路壅塞所致。 查看我們關於這些問題的解決方案的支援文章。

10 — 在遠端桌面工作階段期間獲得最佳效能的建議是什麼？

適用於 Windows 和 Mac 的 Splashtop Business 應用程式和 Splashtop Streamer 提供各種設定，提高遠端連線在畫面播放速率 (FPS) 和 CPU 加載方面的效能。請參閱各平台設定，完整享受 Splashtop 體驗。

享受隨時隨地存取電腦的自由和靈活。請確定已開始訂閱 Splashtop Business Access，以便在試用期後繼續使用 Splashtop。

開始訂閱或者，如果您尚未體驗 Splashtop Business Access 免費試用，歡迎立即開始！