用戶體驗的飛躍：使用 Splashtop Secure Workspace 簡化零信任網路存取 (ZTNA)

近年來，IT 管理員已經意識到從傳統虛擬私人網路 (VPN) 解決方案轉向零信任網路存取 (ZTNA) 的迫切需求。隨著對安全遠端和混合工作環境的需求增加，加上複雜的網路威脅上升，這種轉變已經推動了這一趨勢。雖然 ZTNA 在安全性上帶來了顯著的改進，但可用性挑戰仍然是許多組織面臨的重大障礙。
這就是 Splashtop Secure Workspace 引入顛覆性 ZTNA 方法的地方，專注於無縫銜接安全需求與日常可用性的用戶體驗。
ZTNA 挑戰：可用性不足之處
從傳統 VPN 遷移到零信任網路存取 (ZTNA) 已經不再是選擇，而是必需。IT 專業人員非常清楚 VPN 的缺點——靜態信任模型、有限的擴展性以及容易受到橫向攻擊的影響。然而，ZTNA 解決方案也並非沒有挑戰，特別是在使用者體驗方面。終端使用者經常面臨複雜的連接步驟和故障排除，尤其是在配置安全遠端存取或處理重疊的 IP 位址和 DNS 衝突時。對於 IT 管理員來說，平衡安全控制與生產力所需的可用性往往很困難，導致更高的支援工作負擔。
Splashtop Secure Workspace 透過安全的 ZTNA 解決方案解決這些痛點，改善 IT 和終端使用者的體驗，解決其他解決方案長期以來的可用性障礙。
Splashtop Secure Workspace ZTNA 的三大好處
1. 即時和按需存取的靈活性
Secure Workspace 提供無與倫比的靈活性，具備代理和無代理存取。即時 (JIT) 和按需存取 方法允許 IT 管理員在需要時精確提供存取，而不必讓服務持續面臨風險。無論是為受管理裝置部署代理，還是為第三方承包商使用無代理存取，IT 管理員都可以即時動態調整存取參數。在無代理存取中整合認證注入，確保安全登入資訊無需手動分享，從而降低風險並簡化存取過程。
2. 為 IT 管理員提供增強的用戶體驗，具備全面的可見性和控制
Splashtop Secure Workspace 通過簡化控制和管理工作流程來提升 IT 管理員的體驗。憑藉精細的身份和存取控制，IT 管理員可以輕鬆地將原則調整到應用程式層級，確保使用者僅存取他們需要的資源，從而將未經授權行動的風險降到最低。高級功能如即時連線監控、連線錄製和詳細分析，賦予 IT 團隊對誰在何時、何地存取什麼的全面監控能力。這種可見性使得識別和減輕安全風險變得更容易，增強了他們在不增加複雜性的情況下維持合規的能力。
平台的零接觸佈建消除了耗時的設置，使 IT 能夠在幾分鐘內在雲端和內部環境及數據中心部署基礎設施，大大提高了分布式團隊的效率。多因素驗證 (MFA) 提供智能靈活性，允許管理員在需要時實施額外的安全提示，例如在高風險活動期間，而不會干擾日常工作流程。這些功能不僅增強了安全性，還減少了摩擦，使 IT 管理員能夠專注於戰略計劃，同時保持安全性和用戶生產力之間的最佳平衡。
3. 簡化的終端用戶體驗和減少的故障排除
對於終端使用者來說，成功的 ZTNA 實施的關鍵在於簡單性。Splashtop Secure Workspace 消除了許多通常困擾遠端存取的常見問題，例如 IP 重疊、連接埠衝突和 DNS 錯誤配�置。使用者不再需要擔心手動切換網路設定或遇到需要 IT 介入的錯誤。
此外，該平台的代理程式配備了為終端使用者便利而設計的新工具，包括一鍵應用程式啟動功能、密碼管理器，以及在不需要書籤或記住內部主機名稱、IP 地址或連接埠的情況下存取應用程式的能力。這些增強功能大大減少了摩擦，使使用者能夠更輕鬆地安全存取他們需要的應用程式，而不需要陡峭的學習曲線或依賴多個支援票證。
新的使用者體驗：IT 管理員和終端使用者皆受益
Splashtop Secure Workspace ZTNA 為 IT 管理員和終端使用者帶來了全新的體驗。對於 IT 管理員來說，重點在於控制、洞察力和減少操作上的麻煩。精細的存取控制、即時監控和連線錄製功能提供了對組織安全環境的清晰監督。
終端使用者則受益於簡化的資源存取方式。代理和無代理存取的靈活性使得安全的 BYOD 和第三方存取成為可能，而遠端瀏覽器隔離 (RBI) 增加了資料遺失防護 (DLP) 功能，讓企業能夠在不擔心資料洩漏的情況下外包工作。一鍵存取、整合的密碼管理以及傳統網路問題的消除意味著更少的支援票和更高的生產力。
前進的方向：可用性與安全性並重
隨著 IT 組織繼續認識到從 VPN 遷移到 ZTNA 的必要性，可用性仍然是一個必須解決的關鍵挑戰，以確保廣泛的採用和成功。Splashtop Secure Workspace 迎接這一挑戰，提供一個 ZTNA 解決方案，不僅加強了安全性，還提升了使用者和管理員的日常體驗。
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