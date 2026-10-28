安裝單一應用程式看似流程簡單，但要在數百台裝置上安裝同一個應用程式，情況就複雜得多。每個應用程式都必須先做好準備，才能在每台裝置上以相同方式安裝，且不會跳出提示或干擾使用者。
接著是應用程式封裝，也就是先準備好軟體安裝程式，才能將其部署到整個組織的裝置上。組織通常會使用 Microsoft Intune 和 SCCM 之類的工具來部署應用程式，但每個應用程式都必須先完成封裝，這些工具才能進行發送，因此了解封裝包含哪些內容及其運作方式非常重要。
考量到這一點，接下來一起來了解應用程式封裝：封裝中包含哪些內容、如何運作，以及可能面臨哪些挑戰。
什麼是應用程式封裝？
應用程式封裝是指先準備好軟體安裝程式，讓它能在多台裝置上部署，且不需要使用者互動。封裝套件包含安裝程式、可進行靜默安裝及在必要時解除安裝的命令、任何設定或自訂內容，以及用來確認安裝是否成功的方式。
透過妥善的應用程式封裝，每台已連接的裝置都能收到相同版本的應用程式與設定，無需使用者坐在鍵盤前，於每台裝置上手動設定並核准所有內容。這可確保全公司獲得一致的使用體驗，同時節省時間並提升效率。例如，IT 團隊可以將 PDF 閱讀器封裝起來，讓它在每台筆記型電腦上靜默安裝、關閉自動更新，並套用公司的預設設定。
應用程式套件包含哪些內容
應用程式封裝包含幾個有助於確保能在各裝置間一致部署的元素。這包括：
1.安裝程式
這是製造商提供的安裝檔，通常為 MSI 或 EXE 安裝程式格式。MSI 安裝程式會遵循一套標準的命令列選項，但 EXE 安裝程式會因製造商而異，因此可能需要做更多研究，才能正確封裝。如需確切指令，請參閱我們的 MSI 靜默安裝 與 EXE 靜默安裝 指南。
2. 靜默安裝與解除安裝命令
應用程式套件的一項關鍵能力，是可在不提示使用者也不中斷工作的情況下安裝與解除安裝應用程式。靜默安裝與解除安裝命令是命令列參數，可在不跳出提示的情況下執行安裝程式，並乾淨地將其移除，讓套件能以無人值守方式執行。
3. 安裝邏輯與自訂設定
企業通常會為其應用程式設定特定規則與設定。安裝邏輯與自訂腳本可用來執行安裝並套用設定，例如加入授權金鑰，或開啟與關閉自動更新。IT 團隊也常使用像 PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT) 這類封裝工具，來控制使用者會看到哪些內容，例如提示訊息，或安裝完成後重新啟動的提醒。
4. 偵測規則
沒有人會想要重複安裝同一個應用程式。偵測規則會檢查應用程式是否已安裝，例如檢查檔案版本、登錄機碼或 MSI 產品代碼。若沒有良好的偵測規則，使用者可能會遇到不必要的重新安裝，或誤判為安裝失敗的情況。
5. 部署格式
並非所有應用程式都以相同方式部署。例如，Microsoft Intune Win32 應用程式必須先使用 Microsoft Win32 Content Prep Tool 進行準備，該工具會將安裝檔案轉換為 .intunewin格式，供 Intune 接受。SCCM 使用自己的應用程式模型，而 Windows 也有較新的 MSIX 套件格式。使用正確的格式，是成功安裝的必要條件。
如何封裝應用程式
封裝應用程式並不是抓幾個檔案丟進資料夾裡那麼簡單。套件有必須納入的特定要求與規則，因此必須遵循以下步驟：
蒐集需求：首先，必須先了解套件需要哪些條件。確認需要哪個版本的應用程式、哪些人需要使用、是否有授權金鑰、必要的設定，以及任何其他先決條件。
取得安裝程式並加以研究：接著，從製造商下載安裝程式並進行檢查。您會需要先辨識其類型，然後找出它的靜默安裝與解除安裝參數（可透過製造商文件或自行測試）。
建立安裝邏輯：妥善的安裝邏輯有助於確保所有項目都能正確部署。撰寫安裝與解除安裝指令碼、套用自訂設定，並設定如何通知使用者以及是否可延後執行，讓所有準則都能確實到位。
建立偵測規則：偵測對於驗證安裝結果以及避免不必要的重試相當重要。設定部署工具用來確認應用程式已安裝的規則，例如依據檔案版本、登錄機碼或 MSI 產品代碼。
部署前先測試：測試非常重要，能確保一切如預期運作，並在問題影響使用者之前及早發現。請在乾淨的測試機器上安裝、驗證並解除安裝該套件，以確認它能正確新增與移除。應用程式相容性測試也很重要，可確保它不會與目前已在使用的應用程式發生衝突。
為部署工具做好準備：如果一切都檢查無誤，就可以開始準備要部署��的套件。將套件轉換為部署工具的格式，例如供 Intune 使用的 .intunewin檔案，並輸入應用程式詳細資料。
先試行，再全面推行：最後，就到了部署套件的階段。先從一小組裝置開始檢查結果並找出問題，若一切都檢查無誤，再擴大到更多群組。
當有新更新推出時，您需要重複執行步驟 2 到 7，才能將更新部署到各個裝置。
應用程式封裝、重新封裝與部署的差異
我們也需要了解封裝與重新封裝之間的差異，以及兩者與應用程式部署有何不同。乍看之下，它們或許像是同義詞，但在應用程式推行方面，兩者仍有一些關鍵差異不可忽視。
封裝
應用程式封裝可讓製造商的安裝程式依照您的設定，在各裝置上以靜默方式執行。這通常需要使用指令碼，確保系統依照組織規則部署，但實際執行安裝的仍是製造商的安裝程式。
重新封裝
透過重新封裝，組織會擷取安裝程式對測試機器所做的變更，例如檔案和登錄項目，並將其重建到新的安裝程式中。當安裝程式無法以靜默方式執行，或無法透過其他方式自訂時，就會使用這種方法。不過，許多團隊偏好使用原始安裝程式，並以指令碼加以包裝，而不是重新封裝，因為這樣在更新時會更容易維護。
部署
部署會在應用程式完成封裝後進行。這通常會使用像 Intune 或 SCCM 這類工具，將應用程式推送到所有已連接的裝置。部署流程也包括選擇哪些裝置要接收應用程式、接收的順序，以及更新何時推出，同時追蹤安裝進度，以確保一切都能順利完成。簡單來說，封裝是先準備好應用程式，而部署則是將它交付到需要的裝置上。
為什麼應用程式封裝總是難以跟上變化
雖然應用程式封裝至關重要，但要持續跟上也可能是一大挑戰。當企業要在大型端點環境中部署多個應用程式與更新時，很容易進度落後，導致關鍵修補程式卡在佇列中，進而帶來網路安全風險。事實上，應用程式封裝之所以會持續造成負擔與積壓，原因有好幾個，包括：
更新會讓工作重新開始：每當應用程式推出新版本，就需要新的套件、重新測試，以及更新後的偵測規則。因此，工作量會隨著應用程式數量增加而成長，而不只是因為有新的需求。
安裝程式並不一致：不同製造商提供的 EXE 安裝程式可能使用不同的參數，有些甚至會在不同版本間改變行為。這種不一致可能造成延誤，因為逐一調查都需要時間。
測試需要時間與乾淨的機器：測試應用程式可能很花時間，但這是必要的。略過測試可能導致安裝失敗、重複安裝迴圈，以及服務台工單，反而耗費更多時間並造成進一步延誤。
知識只掌握在少數人手中：組織通常只有一到兩人負責管理應用程式封裝。當所有封裝步驟和修正都由同一人處理時，一旦對方忙碌，整體流程就可能明顯放慢。
AI 如何改變應用程式封裝
AI 正開始改變應用程式封裝方式。過去耗時的手動流程，現在可透過 AI 驅動的代理快速完成。AI 能處理許多手動步驟，例如讀取安裝程式、撰寫安裝邏輯與偵測規則，以及測試套件，在節省時間的同時，仍將最終核准權保留給人工。想了解其運作方式，請閱讀我們的AI 應用程式封裝指南。
這就要談到 Splashtop Agentic Packr，這是一款由 AI 驅動的工具，可協助 IT 團隊透過 Microsoft Intune 封裝、驗證、保護及部署 Windows 應用程式，並提供可搭配 SCCM 進行部署的套件組合。有了它，IT 團隊就能快速讓應用程式準備好部署，同時騰出時間處理其他更緊迫的工作。
Splashtop Agentic Packr 會跑完整個應用程式封裝流程，包括讀取安裝程式、建立含有偵測規則的 PSADT 套件、在乾淨的 VM 上測試套件、執行安全性掃描，以及為部署做好準備。不過，管理員仍會做出最終決策，並在套件發布前收到 QA 評分卡與記錄檔，以檢視結果。
使用 Splashtop Agentic Packr，更快速完成 Windows 應用程式封裝
當您在多台裝置上部署應用程式時，需要一致且可靠的安裝流程。但由於每個應用程式和更新都需要進行封裝，這可能相當耗時，並延後更新。
Agentic 應用程式封裝可透過自動化封裝、測試等流程來改善整體過程。有了 Splashtop Agentic Packr，團隊就能自動化應用程式封裝、部署、測試與更新，同時不犧牲可視性與控制力。
結果呢？封裝更一致、測試更可靠，且花在研究參數與撰寫指令碼上的時間更少。
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