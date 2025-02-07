從 Mac 遠端控制 Android：分步指南

隨著當今的勞動力行動化，許多員工已經開始使用他們最喜歡的行動裝置進行工作。 雖然這有助於提高效率和生產力，但也為 IT 團隊帶來了新的挑戰：遠端管理跨多個作業系統的不同裝置。
幸運的是，遠端存取解決方案已經提供了答案。 透過電腦遠端存取和控制員工的電話，IT 支援代理可以為遠端員工提供直接支援和故障排除，無論他們在哪裡工作。
例如，如果您的 IT 代理使用 Mac 電腦，他們可以連接到員工的 Android 嗎？ 在 Splashtop 等軟體的協助下，他們絕對可以做到。
讓我們來探索一下。
您可以從 Mac 遙控 Android 嗎？
是的，你可以！ 雖然 Android 手機和 Mac 電腦使用不同公司的作業系統，但您仍可使用 Splashtop 等軟體從 Mac遠端存取和管理 Android。
遠端存取和支援是強大的故障排除工具，因為 IT 支援代理可以使用它們直接控制遠端設備。 Splashtop透過 ，IT 可以 存取無人看管 的Android 裝置 (包括IoT 裝置)，以遠端支援受管理的裝置，而 ITAndroid 團隊也可以在終端使用者透過臨機存取要求協助的那一刻，支援任何其他 裝置。
員工也可以使用遠端存取軟體，在從電腦工作時存取手機上的資訊或應用程式，或從手機傳輸檔案。 無論原因為何��，Splashtop 都能讓您輕鬆地從電腦遠端存取電話，無論裝置的相容性如何。
使用 Mac 遠端存取& 控制 Android 裝置的簡易步驟
只要有正確的技術，從 Mac 遠端存取和控制 Android 手機是出乎意料的簡單。 對於出席的支援，您可以 使用 Splashtop 以 簡單的四個步驟 連接 Android 裝置 ：
在 Mac 電腦上安裝Splashtop Business 應用程式
讓要求協助的最終使用者在其 Android 裝置上安裝Splashtop SOS 應用程式
終端使用者開啟 Splashtop 並產生一個 9 位數的代碼，然後將代碼交給 IT 代理商
IT 支援人員在 Mac 電腦上輸入代碼，即可啟動遠端連接。
只需輸入代碼，即可連線，並可從 Mac 電腦遠端控制 Android 裝置。
Splashtop 還可讓主動存取 裝置，因此 IT 技術人員即使沒有終端使用者在場，也能隨時監控和支援受管理的裝置。Android 針對無人看管的 Android 存取
在 Mac 電腦上安裝 Splashtop Business 應用程式
在管理的 Android 裝置上安裝 Splashtop Streamer
只需開啟Splashtop Business 應用程式，然後從下拉清單中按一下Android 裝置，即可啟動遠端連線。
除了用於遠端支援和疑難排解外，Splashtop 還包含調整螢幕大小、傳輸檔�案和列印螢幕的控制項。
從 Mac 遠端存取 Android 的 Splashtop 附加功能
當您使用 Splashtop 遠端存取您的 Android 時，您可以存取多項專為改善 IT 支援、簡化工作及提高生產力所設計的功能。
這些功能包括：
裝置間檔案傳輸
與其他使用者或支援代理連線聊天
螢幕錄製可捕捉您工作的一切
當您與隊友協作或跨多個螢幕工作時，支援多顯示器
遠端控制適用於執行 AndroidAndroid8.0 或更新版本的 裝置
從 Android 螢幕列印螢幕
探索從 Mac 遠端存取和控制 Android 有多簡單
如果您想從 Mac 遠端存取 Android，Splashtop 是最佳選擇。 透過Splashtop ，您可以從任何地方輕鬆連接、管理和控制您的Android 裝置，輕鬆取得遠端 IT 支援或存取您的檔案。
Splashtop 可讓您隨時隨地彈性工作，支援遠端員工，並提高生產力。 Splashtop 擁有豐富的功能和友善的使用者介面，無論您身在何處，都能讓您保持連線並提高效率。
想要親身體驗 Splashtop 嗎？ 立即開始免費試用：