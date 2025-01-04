使用遠端桌面螢幕防窺功能增強您的隱私

如今的員工可以隨時隨地工作，這要歸功於像遠端桌面解決方案這樣的技術力量。然而，當遠端工作時，總是有風險有人會看到無人看管的遠端存取電腦上的機密資訊。
這就是 螢幕防窺 功能的用武之地。使用者可以使用遠端桌面螢幕防窺設定來維護隱私，這可以阻止未授權的使用者查看螢幕。那麼，遠端桌面的螢幕防窺是如何運作的，Splashtop 又是如何利用螢幕防窺來保護敏感資訊的呢？讓我們來探討一下。
遠端桌面的螢幕防窺功能是什麼？
當用戶遠端存取電腦時，電腦仍會啟動並在螢幕上顯示活動。當這種情況發生時，無法控制附近的人是否能看到被存取的裝置。
Splashtop 的遠端桌面螢幕防窺通過遮蔽遠端裝置的螢幕來應對這一問題。因此，當使用者連接時，仍然可以在自己的端看到遠端裝置的螢幕，但對其他人來說則是被遮蔽的。這有助於在遠端工作時確保隱私和安全。
為什麼隱私在遠端桌面存取中很重要？
公司數據、檔案和項目需要保持安全。它們通常包含必須保密的專有或個人信息，尤其是對於金融或醫療領域的公司。
未經授權的觀察者對數據安全構成巨大風險，因為他們可以輕易看到公司數據。如果遠端裝置向路過的人顯示數據，它們就容易遭受數據洩露、未經授權的存取和公司數據的丟失，這些都可能是災難性的。
當員工通過像 Splashtop 這樣的遠端存取解決方案遠端連接到他們的工作電腦時，他們需要能夠安全地存取該資訊。雖然保護裝置免受網路攻擊是一回事，但讓遠端裝置免受窺探又是另一回事，因此使用遠端桌面螢幕防窺功能來確保隱私極為重要。
使用螢幕防窺的隱私優勢
現在我們了解了什麼是遠端桌面的螢幕防窺以及隱私為何重要，我們可以看看使用螢幕防窺來提高安全性的好處。遠端桌面解決方案中使用螢幕防窺的好處包括：
1. 安全遠端連線
遠端工作已成為常態，這是有原因的，因為它使員工能夠隨時隨地在任何裝置上工作。然而，安全性仍然是最重要的，尤其是在遠端工作時。螢幕防窺功能有助於確保遠端工作時的隱私和安全。
2. 保持機密性
員工需要能夠安全且私密地存取遠端裝置，這可以在使用螢幕防窺時實現。螢幕防窺可以防止路人看到員工何時存取遠端裝置或他們在做什麼，因此可以維護安全性和機密性。
3. 防止資料洩漏
工作電腦通常包含不應該讓任何人看到的敏感或專有資訊。當員工存取遠端裝置時，螢幕防窺可以隱藏這些資訊，這樣好奇的眼睛就看不到螢幕上的內容。
4. 賦能遠端工作者
遠端員工需要自由和靈活性來隨時隨地存取他們的工作，如果不安全，他們就無法做到這一點。確保遠端和混合工作者擁有安全遠端存取解決方案的存取權，允許組織創建和建立高效的遠端工作環境，讓他們的員工無論身在何處都能有效且安全地存取工作檔案和程式。
如何在 Mac 和 Windows 電腦上使用 Splashtop 設定螢幕防窺功能
如果你是 Splashtop 的使用者，你可能已經熟悉 Splashtop 的螢幕防窺功能。如果你需要幫助設置，可以按照以下簡單步驟進行：
開啟 Splashtop Streamer
點擊“安全性”標籤
勾選“啟用螢幕防窺”旁的框
就是這樣 — 真的就是這麼簡單。您甚至可以自訂您的螢幕防窺以顯示圖片或標誌。
使用 Splashtop Streamer 的螢幕防窺功能提升安全性和隱私
如果您正在尋找安全、靈活且強大的遠端存取解決方案，您會喜歡 Splashtop。Splashtop 使員工能夠從任何地方、任何裝置存取他們的工作電腦，讓他們能夠有效地隨時隨地工作。
此外，Splashtop 的安全功能可確保裝置安全和資料受保護。這包括螢幕防窺和多層密碼安全性、連線閒置逾時和遠端連接通知等先進安全功能。這些功能確保 Splashtop 的連接快速且安全，無論您身在何處。
準備好從任何地方安全高效地工作了嗎？現在就開始免費試用 Splashtop 吧！