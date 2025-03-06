遠端桌面軟體可讓使用者從任何地方存取和控制電腦，因此成為 IT 專業人員、企業和需要遠端存取的個人必備工具。
開放原始碼的遠端桌面解決方案最近大受歡迎。許多使用者之所以喜歡這些工具，是因為它們提供了商用遠端桌面軟體的免費替代方案。
然而，開放原始碼遠端桌面解決方案有幾個限制，可能會影響安全性、效能和可用性。需要可靠、安全和高效能遠端存取的企業和專業人士可能會發現這些工具在關鍵領域有所不足。
在這篇部落格中，我們將探討開源遠端桌面軟體的缺點，並討論為什麼 Splashtop 是無縫、安全遠端存取的絕佳替代方案。
什麼是開放原始碼遠端桌面軟體？
開放原始碼遠端桌面軟體是一種遠端存取工具，其原始碼可供公開修改與散佈。專屬遠端桌面解決方案是由商業公司開發與維護，開放原始碼替代方案則不同，通常由開發人員社群管理。
這些工具可讓使用者透過網路遠端連接和控制另一台電腦。 一些知名的開放原始碼遠端桌面解決方案包括 TigerVNC、xrdp、RustDesk 和 Apache Guacamole。
開放原始碼遠端桌面解決方案的限制
開放原始碼遠端桌面軟體有幾個限制，可能會影響安全性、效能和可用性。這些挑戰使得它不太適合企業、IT 專業人士和需要可靠遠端存取的用戶。
1. 安全問題和漏洞
使用開放原始碼遠端桌面軟體的最大風險之一就是安全性。許多開源工具缺乏企業級加密和身份驗證機制，使其更容易受到網路威脅。由於這些解決方案依賴社群驅動的開發，安全性修補程式和更新可能很慢，從而導致系統暴露於漏洞。
此外，如果沒有適當的監督，惡意程式碼或後門可能會被導入軟體中。
2.效能與可靠性問題
開放原始碼的遠端桌面解決方案在效能上往往很吃力，尤其是在高頻寬的情況下。用戶可能會遇到延遲、等待時間和較差的視訊質量，這使得他們不適合執行需要流暢、即時互動的任務。
商業解決方案有專用的基礎架構，可提供最佳化的效能，但開放原始碼替代方案則不同，它依賴使用者託管的伺服器，可能導致連線不穩定及效能不一致。
3.跨平台相容性和功能有限
許多開放原始碼遠端桌面工具缺乏完整的跨平台支援，因此難以在不同作業系統之間無縫連接，例如Windows 、MacOS 、Linux、iOS 和Android 。
此外，基本的遠端存取功能，例如多顯示器支援、遠端列印、檔案傳輸和 USB 重定向，通常都會缺失或需要複雜的手動設定。
4.缺乏專業支援和更新
由於開放原始碼軟體是社群驅動的，使用者必須仰賴論壇、文件和義工支援，而非專屬的客戶服務團隊。對於需要快速、可靠協助的企業和 IT 團隊來說，這可能會帶來問題。
此外，更新和修補程式並不總是有保證，有些專案可能會被放棄，讓使用者使用過時且不支援的軟體。
開放原始碼遠端桌面軟體的最佳替代方案
鑑於開放原始碼遠端桌面解決方案的安全性風險、效能問題和缺乏支援，許多企業和專業人士轉而採用更可靠的替代方案。雖然專屬遠端桌面軟體需要訂閱或授權費用，但它通常在安全性、穩定性和易用性方面具有顯著優勢。
這些工具提供企業級加密、專門的客戶支援和高效能遠端存取功能。與開源選項不同，它們經過嚴格的安全測試和頻繁更新以防範網路威脅。
選擇替代方案時，使用者應考慮安全通訊協定、跨平台相容性、效能及可用功能等關鍵因素。Splashtop結合了強大的安全性、無縫連線和成本效益，因此脫穎而出，成為首選。
為何選擇 Splashtop 而非開放原始碼遠端桌面解決方案？
Splashtop 提供專業級遠端存取解決方案，具備企業級安全性、流暢的效能，以及專為企業和 IT 專業人士量身打造的豐富功能。
1.企業級安全性和合規性
使用開放原始碼遠端桌面解決方案時，安全性是一個主要的問題，因為這些解決方案通常缺乏保護遠端連線所需的強大加密和驗證通訊協定。Splashtop 可以解決這些問題：
256 位元 AES 加密保護資料傳輸
多重身份驗證 (MFA)，增強存取控制
適用於企業環境的單一登入 (SSO) 整合
先進的安全功能，例如裝置驗證和連線記錄
有了這些保護措施，企業可以放心使用遠端訪問，而不必擔心開源替代方案中常見的漏洞。
2.優異的效能與穩定性
開放原始碼遠端桌面工具通常會有延遲、連線不穩定和視訊品質不佳的問題，尤其是在存取高解析度顯示器或執行即時任務時。Splashtop 提供流暢且反應迅速的體驗：
高清遠端訪問，延遲最小
針對低頻寬和高頻寬環境的最佳化效能
可靠的基礎設施，確保穩定、不間斷的連接
這些效能優��勢讓 Splashtop 成為 IT 管理、遠端工作，甚至是要求嚴苛的工作 (例如遠端視訊編輯與圖形設計) 的理想選擇。
3. 全面的功能集
許多開放原始碼遠端桌面工具都缺乏專業人員和企業所需的基本功能。Splashtop 提供：
跨平台存取，適用於Windows 、MacOS 、Linux、iOS 和Android
多顯示器支援，提高工作效率
檔案傳輸與遠端列印，實現無縫工作流程整合
USB 裝置重新導向以遠端使用週邊設備
與需要額外配置或第三方附加元件的開源選項相比，這些功能使用戶能夠更有效率、更有成效地工作。
4. 專門支援和持續更新
與依賴社群支援的開放原始碼軟體不同，Splashtop 提供：
全天候客戶支持，提供故障排除和協助
定期更新軟體，以確保與新的作業系統和安全標準相容
使用者友善介面，簡化 IT 專業人員和一般使用者的遠端訪問
Splashtop 提供專業的支援與持續的改進，確保使用者永遠擁有安全可靠的遠端存取體驗。
開始使用 Splashtop - 開源遠端桌面工具的最佳替代方案
從開放原始碼的遠端桌面軟體轉換到像 Splashtop 這樣安全、高效能的解決方案非常簡單。無論您是 IT 專業人士、企業擁有者或遠端工作者，Splashtop 都能提供簡單易用的遠端存取平台，並具備企業級安全性和頂級效能。
如何開始使用 Splashtop：
註冊免費試用- 請造訪 Splashtop 網站，開始免費試用，親身體驗其功能。
下載並安裝 Splashtop App- 在要遠端存取的電腦和裝置上安裝 Splashtop。
設定安全遠端存取- 啟用多因素驗證和裝置驗證等安全設定�，以增加保護。
享受無縫遠端存取- 透過高效能串流、檔案傳輸、遠端列印和多螢幕支援，立即連接到您的遠端裝置。
有了 Splashtop，您不必再在安全性、效能或可靠性方面妥協。立即試用，體驗與開放原始碼遠端桌面工具的差異。