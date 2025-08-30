報告：Splashtop面向遠端工作者閃耀的四種關鍵方式

在家工作已經有半年多了。每過一周，我們就會看到更多的遠端工作者轉向Splashtop，尋求更好的遠端存取解決方案，以幫助他們改善遠端工作體驗。
為什麼遠距工作者紛紛改用 Splashtop？對比 Splashtop 與其他遠端存取工具，可以發現 Splashtop 是遠距工作的遠端存取軟體首選。
事實上，在最近對首次使用者的抽樣調查中，Splashtop 在以下方面獲得了高分：
快速安裝
所需的產品功能
日常使用的速度和性能
回應迅速的客戶支援
最近的一位試用使用者說：“你們的產品很棒，與 RemotePC， TeamViewer和 LogMeIn相比，它們更容易使用，所有這些我都已經使用或正在使用。 另一位試用使用者提供了這個比較說明，“Splashtop 費率優於 Microsoft 10 遠端桌面連接。
其他人發現他們對Splashtop的高性能遠端連接印象深刻。一位用戶說：“此解決方案極大地提高了我的連接速度！”使用Splashtop，您可以以40fps的速度傳輸4k / 5k。您也可以在工作站上訪問超高分辨率的視頻，模型，其他文件和應用程式，就像坐在它前面一樣！
至於旅行時遠端工作的性能，最近的新用戶在切換到Splashtop後立即看到了改進，“在葡萄牙和西班牙旅行時，我一直在筆記本電腦上使用Splashtop。尚未出現任何問題。好產品！”
Splashtop 的客戶支持團隊是新用戶喜愛的另一個好處。我 非常感謝您的客戶支持團隊，「當被問及他們對整體 Splashtop 體驗的看法時，一位使用者說。 Splashtop 聘請了一支位於美國的客戶支援團隊，他們可以在需要時隨時為使用者提供説明。
一位用戶這樣說：「很棒的服務——謝謝！ 這是比您的競爭對手更好的服務，而且價格實惠。
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你知道嗎：
Splashtop 受到 3000 萬商業和專業使用者的信任。
Splashtop 具有許多提高生產力的功能，包括拖放檔案傳輸、遠端列印、聊天、遠端喚醒、連線記錄等。
Splashtop可跨平台運行，這意味著您可以從任何其他Windows，Mac，iOS，Android或Chrome OS設備訪問Windows，Mac和Linux電腦。
Splashtop已由個人，小型團隊和整個組織部署，以實現遠端工作。立即開始免費試用，親自體驗一下。
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