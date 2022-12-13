Acesso Remoto Splashtop para Sinalização Digital
Acesse a sua sinalização digital em qualquer momento, em qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo
Suporta facilmente a sua sinalização digital para minimizar o tempo de inatividade
Com o SRS Premium, podes aceder e controlar remotamente a tua sinalização digital baseada em Windows e Android a qualquer momento. Mantenha seus dispositivos funcionando corretamente, forneça suporte para corrigir quaisquer problemas no momento em que eles surgirem (mesmo quando você estiver ausente) e atualize o conteúdo na tela em tempo real. SRS Premium é uma solução simples para suportar vários dispositivos de sinalização digital.
Acesse e ofereça suporte ao sinal digital do seu Windows e Android
O amplo suporte de dispositivos da Splashtop significa que você pode acessar e controlar remotamente a sua sinalização digital a partir de qualquer dispositivo Mac, Windows, iOS, Android, ou Chromebook.
Acesse e controle remotamente de qualquer dispositivo com Android 8.0 ou superior. A Splashtop suporta controle remoto das marcas Android incluindo Acer, Alcatel, Asus, Blackberry, Essential, Google, Honor, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, OnePlus, OPPO, Realmi, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE, e muito mais.
Benefícios Chave
Implantação fácil
Crie seu pacote de implantação e instale seu streamer em todos os seus dispositivos de sinalização digital. Depois de realizar a instalação, você poderá acessar e fornecer suporte aos seus dispositivos de maneira totalmente remota.
Corrija Problemas Remotamente
Os seus sinais digitais precisam estar sempre funcionando, sem qualquer problema. Quando surge um problema, basta acessar remotamente para o dispositivo, descobrir e resolver o problema rapidamente.
Atualize dispositivos rapidamente
Precisa atualizar o conteúdo em vários dispositivos de sinalização digital, mesmo que eles estejam localizados em vários locais diferentes? Conecte-se a eles para realizar a sua atualização de maneira rápida e eficiente.
Alto desempenho
O motor de alta performance da Splashtop traz conexões rápidas com qualidade e som HD. Nunca foi tão fácil controlar e fornecer suporte à sua sinalização digital.
Gestão e Agrupamento de Usuários
Organize os seus dispositivos de sinalização digital em grupos para gerir facilmente o acesso. Coloque usuários adicionais em grupos, e defina as suas funções e permissões de acesso.
Segurança
Todas as sessões remotas estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits. Todas as conexões, transferências de arquivos, e eventos de gestão são registrados. Saiba mais sobre a segurança da Splashtop.