Splashtop - A solução de acesso remoto preferida das instituições educacionais
As nossas soluções de acesso e suporte à distância ajudam na aprendizagem híbrida para estudantes e professores
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Universidades, faculdades e escolas K-12 em todo o mundo estão usando a Splashtop para permitir que os alunos acessem remotamente os computadores do laboratório Windows e Mac, aos professores trabalharem a partir de casa e aos administradores de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo.
Saiba mais sobre as nossas soluções de aprendizagem remota.
Demo Video: Splashtop - The Preferred Remote Access Solution for Educational Institutions