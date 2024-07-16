Splashtop Nomeia Bob Davis como Vice-Presidente de Marketing
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Veterano da Kaseya se Junta à Splashtop para Liderar a Equipa de Marketing Durante a Fase de Hiper-Crescimento
CUPERTINO, Califórnia. - Julho 17, 2024 - A Splashtop, líder em soluções de acesso remoto e suporte remoto de TI, anunciou hoje a nomeação de Bob Davis como novo vice-presidente de marketing. Davis traz mais de trinta anos de experiência em empresas líderes de alta tecnologia, abrangendo desde startups emergentes até corporações da Global 500. A sua extensa experiência na criação de equipas, marcas e categorias de mercado de classe mundial será fundamental à medida que a Splashtop continua a fornecer soluções inovadoras para o mercado de gestão de serviços de TI.
"Estamos contentes por dar as boas-vindas ao Bob à família Splashtop," disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “O seu impressionante histórico e sua capacidade de prever as necessidades crescentes do setor de tecnologia da informação são ativos inestimáveis à medida que continuamos a expandir nossas soluções e participação de mercado. A Splashtop está muito focada na inovação de produtos para continuar a oferecer um valor excecional aos nossos clientes. A perspectiva aguçada, a mentalidade de crescimento e a experiência de Bob na estratégia de go-to-market serão fundamentais para conduzir nossa próxima fase de crescimento.''
Como membro fundador do conselho do Consórcio de Gestão de Fluxo de Valor (VSMC), Davis vai aproveitar sua expertise em entrega de valor e otimização de processos para escalar eficientemente as iniciativas de marketing da Splashtop. A sua capacidade de compreender as necessidades do mercado e alinhar as características do produto com as exigências dos clientes - demonstrada durante o seu mandato na Atlantis Computing, onde moldou uma marca completa e a evolução do produto para a empresa - será fundamental para orientar o posicionamento da Splashtop no mercado. Como fundador original e diretor de marketing da Kaseya, Davis construiu a marca a partir do zero e trouxe produtos que definem a categoria para o mercado. A sua experiência em estratégias de entrada no mercado será crucial à medida que a Splashtop expande a sua carteira de produtos.
"Estou entusiasmado por me juntar a esta equipa poderosa", disse Bob Davis, Vice-Presidente de Marketing da Splashtop. “A Splashtop tem a melhor reputação e a maior satisfação dos clientes no mercado. Os nossos produtos oferecem valor premium e experiências de utilizador. Temos grandes planos e estou ansioso para liderar uma equipa de marketing excepcionalmente motivada para impulsionar o crescimento e trazer novos produtos empolgantes aos nossos clientes.”
A Splashtop é liderada pelos seus quatro fundadores originais e antigos alunos do MIT, Mark Lee, Diretor Executivo; Robert Ha, Diretor de Operações; Thomas Deng, EVP de Gestão de Produtos; e Philip Sheu, Diretor de Tecnologia. No início deste ano, a empresa deu as boas-vindas a Venkat Nagaswamy como seu novo Diretor de Receitas, com o objetivo de impulsionar a inovação digital em Vendas e Marketing globais. Ele usará sua profunda experiência em marketing B2B baseado em IA, desenvolvimento de funil de vendas e estratégias sofisticadas de go-to-market para liderar as iniciativas de crescimento da empresa.
Visite o perfil de Bob Davis no LinkedIn e siga @Splashtop para obter as últimas novidades e insights de liderança. Para obter mais informações sobre as soluções premiadas de acesso remoto e suporte de TI da Splashtop, visite Splashtop.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultra baixa. A Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com