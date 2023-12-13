Splashtop e Swif unem forças para simplificar o gerenciamento de dispositivos com acesso remoto integrado à área de trabalho
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Focada em reforçar a segurança das PMEs e das grandes empresas, esta parceria abre caminho para uma abordagem simplificada à gestão remota de dispositivos.
CUPERTINO, Califórnia, 14 de dezembro de 2023 — A Splashtop, pioneira em soluções seguras de acesso remoto, anuncia com orgulho uma nova parceria de integração com a Swif, empresa líder em gerenciamento de dispositivos e segurança. Esta colaboração é um passo para a entrega de uma solução simples mas robusta que atende às necessidades em evolução das PMEs e grandes empresas para garantir a segurança e a eficiência dos seus ecossistemas de dispositivos.
Adaptado para substituir sistemas complexos, o Swif oferece uma plataforma centralizada para dispositivos Mac, Windows e Linux que aborda aspectos cruciais da automação de conformidade, como bloqueio de dispositivos, criptografia de disco, acesso remoto, implantação de políticas de segurança, gerenciamento de acesso a aplicativos cloud e instalação de malware.
A integração entre Splashtop e Swif introduz o inovador recurso Remote Desktop — uma ferramenta poderosa que permite aos usuários se conectarem a um dispositivo remotamente e controlá-lo como fariam pessoalmente. Esta integração satisfaz as diversas necessidades do mercado, desde empresas mais pequenas que se preparam para a conformidade até empresas maiores que procuram soluções avançadas de segurança de dispositivos.
“Estamos entusiasmados com a parceria com a Swif e por podermos estender nosso acesso remoto de alto desempenho à sua base de usuários”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Esta colaboração se alinha perfeitamente ao compromisso da Splashtop de apoiar empresas de qualquer tamanho no fortalecimento de sua postura de segurança com soluções de ponta que ajudam a garantir a conformidade sem prejudicar as operações e a produtividade de TI."
Angelo Huang, CEO da Swif, acrescentou: "No cenário atual, a segurança dos dados é fundamental, especialmente no que diz respeito aos dispositivos dos funcionários e ao controle de acesso. A parceria da Swif com a Splashtop representa um movimento estratégico para oferecer aos nossos clientes uma experiência aprimorada de gerenciamento de dispositivos com extrema facilidade de uso. A integração conecta usuários autorizados a dispositivos online com uma política de desktop remoto, com um simples clique no botão Remote Desktop, simplificando os desafios que as empresas enfrentam hoje.”
Disponibilidade
A funcionalidade de área de trabalho remota está agora perfeitamente integrada nas soluções do Swif.
Principais detalhes técnicos da integração:
Acesso remoto com um clique: Os utilizadores podem facilmente ligar-se a dispositivos com um único clique, simplificando o processo de acesso remoto.
Atribuição de política: A integração permite aos utilizadores atribuir políticas aos dispositivos, melhorando o controlo e a personalização.
Instalação da aplicação Viewer: É necessária uma instalação única da aplicação visualizadora para que os utilizadores iniciem a funcionalidade da área de trabalho remota nos seus dispositivos.
Conexão Segura: Aproveitando os protocolos de segurança robustos do Swif, a integração garante acesso seguro aos dispositivos, abordando a necessidade cr�ítica de segurança de dados.
Controlo em tempo real: Assim que a permissão é concedida, os utilizadores ganham controlo em tempo real sobre a área de trabalho remota, facilitando a resolução eficiente de problemas e resolução de problemas.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o trabalho em qualquer lugar. As suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP proporcionam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada de alto desempenho da Splashtop pode alcançar qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60fps com latência ultrabaixa. Splashtop possui recursos avançados de segurança, amplo suporte a dispositivos e atendimento ao cliente ágil. Mais de 30 milhões de usuários e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop em todo o mundo. Visite www.Splashtop.com.
Sobre o Swif
O Swif é uma solução tudo-em-um orientada por IA para gerir a segurança e a conformidade do dispositivo que pode automatizar a tua implementação de políticas e a recolha de dados para a tua automação de conformidade. A segurança de endpoint e o controlo de acesso exigem um enorme investimento inicial para as empresas que procuram a conformidade com normas como SOC2, ISO 27001, HIPPA ou PCI. Para resolver esse problema, o Swif fornece gerenciamento de dispositivos Mac, Windows e Linux multiplataforma para implantar políticas e controle em um minuto. Os dados podem ser recolhidos e enviados automaticamente para plataformas de automação de conformidade para auditoria. Também eliminamos um SSO caro e o substituímos por uma extensão do Chrome alimentada por IA para recolher relatórios de acesso para revisão e auditoria trimestrais.