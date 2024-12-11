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A Splashtop alcança a posição nº 1 em participação de mercado no Japão para serviços de acesso remoto.

Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.

CUPERTINO, Calif., 11 de dezembro de 2024 – Splashtop, líder em soluções remotas que simplificam o mundo do trabalho remoto, ocupa o 1º lugar em participação de mercado para serviços de acesso remoto no Japão, de acordo com o relatório Visão Geral da Pesquisa de Marketing Relacionada à Comunicação 2024* do Fuji Chimera Research Institute.

"Estamos honrados por sermos reconhecidos como o melhor fornecedor de serviços de acesso remoto no Japão", disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "Nossos clientes confiam em nós para oferecer alto desempenho sem sacrificar a conveniência ou a segurança. À medida que a necessidade de suportar ambientes de trabalho flexíveis e aplicações IoT cresce no Japão, a Splashtop continuará a fornecer soluções poderosas que asseguram operações sem falhas para trabalhadores remotos e dispositivos críticos."

O relatório calcula as tendências de tamanho do mercado e participação de mercado com base em entrevistas com empresas relacionadas aos mercados de equipamentos de telecomunicações e serviços de telecomunicações.

Serviço de Acesso Remoto Tendências do Mercado do Japão*

Bar chart showing steady growth in market size from 2023 to 2030, rising from about 3.7 million JPY in 2023 to about 4.2 million JPY in 2030. Each year is marked with a blue bar and a dot at the top.

De acordo com o relatório, as vendas no mercado de acesso remoto no ano fiscal de 2023 foram de 39,8 bilhões de ienes (US$ 26,3 milhões) e devem aumentar 2,8% no ano fiscal de 2024. Além disso, espera-se que as vendas no mercado de serviços de acesso remoto cresçam a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 1,9% e atinjam 45,5 bilhões de ienes (US$ 330,9 milhões) até o ano fiscal de 2030. A pesquisa atribui o crescimento da demanda por acesso remoto e gerenciamento de dispositivos ao estabelecimento de iniciativas de trabalho flexível como meio de aliviar a escassez de mão de obra e ao aumento do uso de terminais digitais.

Splashtop ocupa o 1º lugar no mercado em termos de receita e utilizadores*.

Two donut charts compare 2023 market share and user ID share for remote access tools. In both, Splashtop is highlighted with 15.1% market share and 11.5% user ID share; segments A, B, C, D, and Other are also shown.

Entre os serviços de acesso remoto avaliados no relatório, a Splashtop ficou em primeiro lugar em termos de receitas no FY2023 (e prevê-se que faça o mesmo no FY2024), com uma quota de mercado de 15,1%. A empresa também ficou em primeiro lugar em participação de usuários (ID), com 11,5% no ano fiscal de 2023.

O crescimento da Splashtop foi impulsionado pela substituição de concorrentes e pela mudança da Infraestrutura de Desktop Virtual (VDI) por grandes empresas. Os recursos de desempenho diferenciados da empresa para ocupações criativas, incluindo transferência de imagem de alta velocidade, apoiaram o crescimento dentro da indústria de mídia e entretenimento. Com o recente lançamento do Serviço de Acesso Remoto LGWAN em maio de 2024, a Splashtop viu aumentar a procura por parte dos governos locais.

As soluções da Splashtop para suporte remoto de dispositivos IoT contribuíram para o seu crescimento em vários sectores que requerem manutenção remota de equipamento de fabrico especializado, sinalização digital em instalações comerciais, dispositivos robustos na indústria dos transportes e suporte remoto em áreas educativas.

Acerca das Soluções Splashtop

As soluções de acesso ao desktop remoto e de suporte remoto Splashtop, são fáceis de experimentar, implementar e utilizar, oferecendo encriptação SSL/TLS e AES de 256 bits para um trabalho remoto seguro. Funções de gerenciamento, como baixa latência de até 240 quadros por segundo (ambiente 5G), login único (SSO) e instalação em lote em computadores, aumentam a conveniência para TI e funcionários.

Acerca da Splashtop Co. Japão

A Splashtop Co., Ltd., uma subsidiária japonesa, foi criada em 2012 para promover o trabalho remoto e o teletrabalho para empresas e indivíduos, e para apoiar a realização de novas reformas no estilo de trabalho. No Japão, a Splashtop é utilizado numa vasta gama de indústrias, tais como a produção de vídeo, finanças, fabrico, construção, educação e cuidados médicos, com clientes como a Color Co., Ltd., a Murata Manufacturing Co., Ltd., a Universidade de Tóquio e a Nissay Asset Management Co., Ltd. https://www.splashtop.co.jp/

Sobre Splashtop

A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultra baixa. A Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com

Relatório de Fonte

Fuji Chimera Research Institute: Do relatório de pesquisa de mercado do "2024 Communication-related Marketing Research Overview" publicado em outubro de 2024 (https://www.fcr.co.jp/report/243q06.htm)