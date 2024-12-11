A Splashtop alcança a posição nº 1 em participação de mercado no Japão para serviços de acesso remoto.
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CUPERTINO, Calif., 11 de dezembro de 2024 – Splashtop, líder em soluções remotas que simplificam o mundo do trabalho remoto, ocupa o 1º lugar em participação de mercado para serviços de acesso remoto no Japão, de acordo com o relatório Visão Geral da Pesquisa de Marketing Relacionada à Comunicação 2024* do Fuji Chimera Research Institute.
"Estamos honrados por sermos reconhecidos como o melhor fornecedor de serviços de acesso remoto no Japão", disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "Nossos clientes confiam em nós para oferecer alto desempenho sem sacrificar a conveniência ou a segurança. À medida que a necessidade de suportar ambientes de trabalho flexíveis e aplicações IoT cresce no Japão, a Splashtop continuará a fornecer soluções poderosas que asseguram operações sem falhas para trabalhadores remotos e dispositivos críticos."
O relatório calcula as tendências de tamanho do mercado e participação de mercado com base em entrevistas com empresas relacionadas aos mercados de equipamentos de telecomunicações e serviços de telecomunicações.
Serviço de Acesso Remoto Tendências do Mercado do Japão*
De acordo com o relatório, as vendas no mercado de acesso remoto no ano fiscal de 2023 foram de 39,8 bilhões de ienes (US$ 26,3 milhões) e devem aumentar 2,8% no ano fiscal de 2024. Além disso, espera-se que as vendas no mercado de serviços de acesso remoto cresçam a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 1,9% e atinjam 45,5 bilhões de ienes (US$ 330,9 milhões) até o ano fiscal de 2030. A pesquisa atribui o crescimento da demanda por acesso remoto e gerenciamento de dispositivos ao estabelecimento de iniciativas de trabalho flexível como meio de aliviar a escassez de mão de obra e ao aumento do uso de terminais digitais.
Splashtop ocupa o 1º lugar no mercado em termos de receita e utilizadores*.
Entre os serviços de acesso remoto avaliados no relatório, a Splashtop ficou em primeiro lugar em termos de receitas no FY2023 (e prevê-se que faça o mesmo no FY2024), com uma quota de mercado de 15,1%. A empresa também ficou em primeiro lugar em participação de usuários (ID), com 11,5% no ano fiscal de 2023.
O crescimento da Splashtop foi impulsionado pela substituição de concorrentes e pela mudança da Infraestrutura de Desktop Virtual (VDI) por grandes empresas. Os recursos de desempenho diferenciados da empresa para ocupações criativas, incluindo transferência de imagem de alta velocidade, apoiaram o crescimento dentro da indústria de mídia e entretenimento. Com o recente lançamento do Serviço de Acesso Remoto LGWAN em maio de 2024, a Splashtop viu aumentar a procura por parte dos governos locais.
As soluções da Splashtop para suporte remoto de dispositivos IoT contribuíram para o seu crescimento em vários sectores que requerem manutenção remota de equipamento de fabrico especializado, sinalização digital em instalações comerciais, dispositivos robustos na indústria dos transportes e suporte remoto em áreas educativas.
Acerca das Soluções Splashtop
As soluções de acesso ao desktop remoto e de suporte remoto Splashtop, são fáceis de experimentar, implementar e utilizar, oferecendo encriptação SSL/TLS e AES de 256 bits para um trabalho remoto seguro. Funções de gerenciamento, como baixa latência de até 240 quadros por segundo (ambiente 5G), login único (SSO) e instalação em lote em computadores, aumentam a conveniência para TI e funcionários.
Acerca da Splashtop Co. Japão
A Splashtop Co., Ltd., uma subsidiária japonesa, foi criada em 2012 para promover o trabalho remoto e o teletrabalho para empresas e indivíduos, e para apoiar a realização de novas reformas no estilo de trabalho. No Japão, a Splashtop é utilizado numa vasta gama de indústrias, tais como a produção de vídeo, finanças, fabrico, construção, educação e cuidados médicos, com clientes como a Color Co., Ltd., a Murata Manufacturing Co., Ltd., a Universidade de Tóquio e a Nissay Asset Management Co., Ltd. https://www.splashtop.co.jp/
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em solu�ções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultra baixa. A Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com
Relatório de Fonte
Fuji Chimera Research Institute: Do relatório de pesquisa de mercado do "2024 Communication-related Marketing Research Overview" publicado em outubro de 2024 (https://www.fcr.co.jp/report/243q06.htm)