Redefine os fluxos de trabalho criativos remotos: A Wacom e a Splashtop anunciam o lançamento europeu do Wacom Bridge na IBC 2024
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Os ambientes de trabalho remoto e híbrido são o novo normal e um desafio para a indústria criativa. A Wacom, em estreita colaboração com a Splashtop, desenvolveu uma solução inovadora que melhora radicalmente o desempenho e a experiência dos seus tablets e ecrãs com caneta profissionais em ligações de ambiente de trabalho remoto suportadas. Como parte da abordagem do ecossistema da Wacom que assegura uma integração perfeita com os principais parceiros de computação cloud, a Wacom Bridge está agora disponível para utilização geral com as soluções de trabalho remoto seguras e de elevado desempenho da Splashtop na Europa.
Amsterdam, Países Baixos e Düsseldorf, Alemanha - 10 de setembro de 2024 - A Wacom, líder mundial em tecnologia de caneta digital, e a Splashtop, pioneira em soluções de acesso remoto de elevado desempenho, têm o orgulho de anunciar o lançamento europeu do Wacom Bridge, agora acessível nos produtos Splashtop Enterprise e Splashtop Business Access Performance.
Lançada pouco antes do IBC 2024 em Amsterdã, esta solução inovadora para fluxos de trabalho criativos remotos e híbridos aborda os desafios que estúdios e artistas enfrentam ao trabalhar remotamente com aplicativos que consomem muitos recursos em terabytes de dados confidenciais. Com o Wacom Bridge, os artistas e designers profissionais que utilizam o Splashtop e os mais recentes dispositivos Wacom Movink, Cintiq, Cintiq Pro e Intuos Pro podem agora aproveitar todo o potencial da tecnologia de ecrã interativo com caneta da Wacom e desfrutar de uma experiência criativa digital segura e sem falhas em sistemas locais e remotos.
A Wacom e a Splashtop têm trabalhado em estreita colaboração para proporcionar uma experiência centrada no artista. Alternar entre aplicativos locais e remotos é fácil, pois o Wacom Bridge mantém as configurações específicas do aplicativo em ambos os ambientes, reduz a latência percebida ao eliminar o atraso do cursor e oferece suporte às APIs Windows Ink e Wintab para entrada de caneta. Com a introdução do Wacom Inkline, uma linha instantânea e responsiva aparece à medida que você desenha em sistemas remotos, garantindo um fluxo criativo natural e ininterrupto. A tecnologia supera efetivamente as limitações da área de trabalho remota, um fator crucial à medida que a indústria criativa se adapta a novos modelos de trabalho flexíveis.
"A Wacom Bridge é a mais recente iteração da parceria contínua da Wacom com artistas", diz Heidi Wang, vice-presidente sênior da divisão de tintas da Wacom e do negócio B2B na EMEA. "Este serviço tem como objetivo antecipar e superar as necessidades dos criativos profissionais que querem trabalhar juntos, em qualquer lugar, em fluxos de trabalho intensos em dados. Com o desempenho e as capacidades remotas avançadas do Splashtop, o Wacom Bridge proporciona um fluxo de trabalho remoto que se assemelha à colaboração num estúdio tradicional com máquinas locais."
O compromisso da Splashtop em fornecer uma experiência remota segura e suave para os profissionais de Media e Entretenimento é fundamental para esta colaboração. Como Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop, partilha, "Sempre estivemos empenhados em ajudar os profissionais criativos a tirar o máximo partido das capacidades digitais, a partir de qualquer lugar. Hoje, isso é mais importante do que nunca. Em parceria com a Wacom, oferecemos uma experiência remota única, totalmente integrada, segura e de alto desempenho que artistas e criativos têm solicitado."
A Splashtop oferece um desempenho de sessão remota líder no sector, com taxas de fotogramas até 240 fotogramas por segundo (fps) e otimização com as mais recentes placas gráficas da Nvidia, Intel e AMD - assegurando experiências remotas fluidas e reativas, mesmo quando se trabalha com aplicações de recursos intensivos. A Splashtop aumenta a produtividade e a precisão com funcionalidades como transferências de ficheiros sem esforço, suporte para vários monitores, passagem de microfone, áudio nítido e de alta fidelidade e modo de cor 4:4:4. Para organizações que gerenciam equipes ou freelancers, o acesso agendado simplifica a coordenação, permitindo o acesso remoto apenas durante horários pré-definidos, apoiando o gerenciamento eficiente e seguro do projeto. Com a integração de início de sessão único (SSO), controlos de acesso granulares e conformidade com normas de segurança globais como a ISO 27001, RGPD e SOC-2, o Splashtop garante que os dados sensíveis e os ativos criativos permanecem seguros, tornando-o uma escolha de confiança para os profissionais que lidam com conteúdos confidenciais ou de alto risco.
Experimenta a Splashtop e a Wacom Bridge na IBC A Wacom e a Splashtop unem forças para a International Broadcasting Convention (IBC), de 13 a 16 de setembro de 2024, na RAI de Amesterdão. No stand 14B02 (Hall 14), os visitantes interessados podem experimentar a Wacom Bridge numa demonstração ao vivo e explorar a forma como as soluções de acesso remoto da Splashtop podem melhorar as suas operações. Para mais detalhes sobre o IBC 2024, visite www.ibc.org.
Disponível para os utilizadores da Splashtop sem custos adicionais
O Wacom Bridge está disponível para todos os utilizadores do Splashtop Enterprise e do Splashtop Business Access Performance nos EUA, Canadá, Japão e Europa sem custos adicionais. Para disponibilidade noutras regiões, contacta o teu representante Splashtop ou Wacom ou visita a Wacom Bridge. Para mais informações sobre as soluções de acesso remoto da Splashtop, visita Splashtop.com. Para explorar a variedade de monitores e canetas interativos da Wacom, visite Wacom.com.
Sobre a Wacom
A visão da Wacom é aproximar pessoas e tecnologia por meio de soluções de interface naturais. Isso a tornou a fabricante líder mundial de mesas digitalizadoras e monitores interativos, bem como de canetas digitais e soluções para salvar e processar assinaturas digitais. A tecnologia avançada dos dispositivos de entrada intuitivos da Wacom tem sido usada para criar algumas das mais empolgantes artes digitais, filmes, efeitos especiais, moda e designs em todo o mundo e fornece aos usuários empresariais e domésticos sua tecnologia de interface líder para expressar sua personalidade. Fundada em 1983, a Wacom é uma empresa global com sede no Japão (Tokyo Stock Exchange 6727) com subsidiárias e escritórios afiliados em todo o mundo para apoiar o marketing e a distribuição em mais de 150 países. Para obter mais informações sobre os produtos da Wacom, consulte www.wacom.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções de TI seguras que simplificam e otimizam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções remotas e locais para trabalho, aprendizado e suporte de TI oferecem uma experiência tão rápida, simples e segura quanto estar na frente de uma máquina no local. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop pode alcançar uma qualidade 4K HD e até 240 fps com latência ultra-baixa. A Splashtop possui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Visite www.splashtop.com.