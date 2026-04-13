Splashtop Lança Plataforma Unificada para Operações de TI Modernas
Com a gestão autónoma de endpoints no seu núcleo, a plataforma nativa na cloud assistida por IA unifica operações de TI, segurança, suporte remoto e acesso remoto numa experiência simplificada.
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LAS VEGAS, 13 de abril de 2026 — Após 20 anos de desempenho remoto confiável, Splashtop® anunciou o lançamento da sua plataforma unificada para operações modernas de TI, marcando a evolução da empresa de líder em desempenho remoto para um ecossistema operacional totalmente integrado, com gestão autónoma de endpoints no seu núcleo.
Revelada na MSP Summit e Channel Partners Expo, a plataforma reflete a visão da Splashtop de como o IT moderno deve operar à medida que os endpoints se tornam o centro tanto das operações quanto da segurança, onde a correção, a automação, os sinais de segurança e os fluxos de trabalho remotos devem funcionar juntos em tempo real. O Splashtop incorpora IA em toda a experiência para ajudar as equipas de TI a priorizarem vulnerabilidades, interpretarem inteligência CVE e traduzirem o risco de segurança em ações de remediação claras.
Construída com o mesmo compromisso com o desempenho, simplicidade e experiência do utilizador que tem caracterizado Splashtop há duas décadas, a plataforma automatiza tarefas rotineiras de endpoints, realça os sinais de segurança que exigem atenção e permite que as equipas de TI tomem medidas decisivas em escala a partir de uma única consola. Projetado para equipas de TI internas e fornecedores de serviços geridos com recursos limitados, consolida ferramentas e simplifica fluxos de trabalho para que as organizações possam gerir ambientes distribuídos com maior clareza e controlo.
“Hoje, o endpoint é onde as operações de TI e a segurança se cruzam, mas a maioria das equipas ainda está a juntar ferramentas para manter os sistemas seguros e a funcionar”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Construímos esta plataforma do zero para refletir essa realidade, trazendo operações de endpoint, insights de segurança e workflows remotos para um ambiente operacional onde as equipas podem automatizar trabalhos rotineiros, focar no que é mais importante e agir rapidamente. Há vinte anos que ouvimos e aprendemos com organizações que confiam em nós para fornecer acesso remoto e suporte seguros e de alto desempenho, e este lançamento representa um marco importante e uma evolução para a Splashtop.”
Um agente. Uma Consola. Uma Experiência.
Um único agente leve e uma consola unificada reúnem a gestão de endpoints, suporte e fluxos de trabalho de segurança num ambiente governado. Em vez de alternar entre ferramentas desconectadas, as equipas de TI obtêm visibilidade em tempo real sobre a saúde dos dispositivos, status de patches, vulnerabilidades e ações de remediação a partir de uma única visão operacional.
A experiência é intencionalmente simplificada e intuitiva, capacitando equipas de TI enxutas a crescerem de forma segura sem expandir os conjuntos de ferramentas ou contratar mais pessoal. Ao consolidar as operações diárias num único ambiente, a Splashtop reduz a fricção e a alternância de contexto que muitas vezes atrasam a resposta e aumentam o risco.
Gestão Autónoma de Endpoints no Núcleo
O Splashtop ajuda as equipas de TI a manter ambientes seguros e consistentes sem a necessidade de intervenções manuais constantes. Em vez de correr atrás de ciclos de patches, desvios de configuração e tarefas de remediação entre várias ferramentas, as equipas definem políticas operacionais uma vez e aplicam-nas consistentemente nos endpoints através de automação governada. A plataforma aplica correção baseada em políticas, aplicação de configurações e implementações faseadas em todo o ambiente, enquanto destaca os problemas que precisam de atenção.
As organizações que adotam o Splashtop’s Autonomous Endpoint Management geralmente substituem fluxos de trabalho de correção manual, obtendo controle operacional em tempo real ao lado de ferramentas como Microsoft Intune, ou consolidando plataformas de gestão legadas que se tornaram complexas e caras de manter.
Visibilidade entre sistemas operativos, aplicações de terceiros, níveis de patches e postura de conformidade cria um sistema de registo fiável para a saúde e risco dos endpoints.
Resumos de CVE assistidos por IA analisam dados de vulnerabilidade, notas de lançamento e insights da comunidade para ajudar as equipas de TI a compreender rapidamente o risco, priorizar patches e traduzir informações técnicas de segurança na língua nativa dos utilizadores. Alertas proativos e remediação em massa ajudam as equipas a reduzir a exposição e a manter uma linha de base segura em escala, enquanto mantêm total controlo administrativo.
Acesso e Suporte Remotos Nativos
Construída sobre uma base sólida de tecnologia remota de alto desempenho, confiada por milhões em todo o mundo, a plataforma conecta diretamente os fluxos de trabalho de suporte ao contexto em tempo real dos pontos finais. As equipas de TI podem diagnosticar problemas com mais precisão, automatizar atualizações em vários dispositivos, e aplicar correções em segundo plano sem interromper os funcionários. O acesso sob demanda a dispositivos móveis e não gerenciados permite uma intervenção segura quando os colaboradores precisam de assistência, ajudando as organizações a manterem a produtividade em ambientes distribuídos e híbridos.
O codec otimizado por IA torna o desempenho remoto dinâmico, ajustando continuamente os parâmetros da sessão para fornecer conexões remotas seguras e de alta qualidade, mesmo em condições de rede variáveis.
O mesmo agente leve que alimenta a gestão autónoma de endpoints também permite acesso remoto seguro para usuários finais, ampliando o valor da plataforma além das operações de TI. Os funcionários podem aceder com segurança aos seus sistemas de trabalho a partir de qualquer lugar, com o desempenho e fiabilidade pelos quais a Splashtop é conhecida.
Segurança Integrada nas Operações Principais
O Splashtop integra informações de segurança diretamente nas operações diárias de TI, permitindo que as equipas identifiquem riscos e respondam sem mudar de ferramentas. A inteligência de ameaças impulsionada por IA de plataformas de segurança integradas como CrowdStrike, SentinelOne e Bitdefender é apresentada de forma nativa no console, ligando a deteção diretamente à remediação e ajudando a identificar endpoints de alto risco mais rapidamente.
Ao incorporar o contexto de segurança nos mesmos fluxos de trabalho usados para correção e gestão de dispositivos, a Splashtop reduz silos de segurança e acelera a resposta.
As organizações podem reforçar ainda mais a proteção através de soluções integradas de antivírus e deteção e resposta de endpoints (EDR), correlacionando alertas de segurança com dados de estado e conformidade dos endpoints numa única vista. Esta abordagem unificada permite agir mais rapidamente e com mais informação, preservando ao mesmo tempo a simplicidade operacional.
A plataforma unificada da Splashtop estará disponível em maio com preços baseados em endpoints e implantação simplificada, projetada para ajudar as organizações a modernizar as operações de TI sem a complexidade das ferramentas empresariais tradicionais. Para mais informações, visite www.splashtop.com.
Resumo de Notícias
Plataforma unificada para operações modernas de TI: A Splashtop lança uma plataforma nativa da cloud que consolida a gestão de endpoints, visão de segurança, suporte remoto e acesso remoto num único ambiente operacional ancorado pela Gestão Autónoma de Endpoints (AEM).
Operações consolidadas de endpoint: Um único agente leve e um console unificado oferecem visibilidade sobre o inventário de dispositivos, status de patches, conformidade de configuração e fluxos de trabalho de remediação, ajudando as equipas de TI e os MSPs a reduzir a proliferação de ferramentas e a gerir ambientes distribuídos em larga escala.
Inteligência de correções com AI: Splashtop AEM analisa notas de lançamento, problemas conhecidos, insights da comunidade, e dados de vulnerabilidades para ajudar as equipas de TI a priorizar correções, avaliar riscos de implementação, e resolver CVEs de alto impacto mais rapidamente.
Segurança integrada com operações de TI: Splashtop incorpora sinais de segurança diretamente nos fluxos de trabalho operacionais e integra-se com plataformas EDR líderes como CrowdStrike® e SentinelOne® para correlacionar o risco do endpoint com ações de remediação.
Sobre Splashtop
Splashtop é o fornecedor global melhor avaliado de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho-a-partir-de-qualquer-lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade nº 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerir para pequenas e médias empresas e grandes corporações, oferecendo recursos avançados de segurança, alta taxa de transferência, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24/5. A solução acessível escolhida por mais de 30 milhões de usuários, Splashtop é um parceiro que permite aos usuários crescer e expandir-se nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é um membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft nos seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em constante evolução do panorama de TI atual. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.