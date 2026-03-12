TCEA Convention and Expo

A Splashtop apresentará soluções para TI escolar e para a sala de aula para milhares de educadores no TCEA.
A Splashtop apresentará soluções para TI escolar e para a sala de aula para milhares de educadores no TCEA. As equipes de TI da escola estarão interessadas em nossas ferramentas de Splashtop Remote Support e Splashtop SOS para ajudar a acessar remotamente e gerenciar computadores. A Splashtop apresentará nossos produtos mais populares para a sala de aula, Splashtop Classroom e Mirroring360. Entre nas ferramentas mais eficientes para aumentar tanto o envolvimento dos alunos como a produtividade. Mostraremos como os professores e administradores de TI da escola podem utilizar a Splashtop para aproveitar ao máximo o tempo dos alunos na sala de aula.
Convenção e Expo TCEA | Splashtop Classroom | Mirroring360 | Splashtop Remote Support