SpiceWorld 2021 Virtual

A Splashtop aguarda com expectativa falar virtualmente com todos os novos e já conhecidos participantes no SpiceWorld 2021.
A Splashtop está ansiosa para falar virtualmente com todos os novos e conhecidos participantes na SpiceWorld 2021. A Splashtop irá apresentar as nossas populares soluções para suporte remoto não assistido e assistido – Splashtop Remote Support – e Splashtop SOS. A nossa equipa estará feliz em demonstrar a integração entre o Splashtop SOS e o Spiceworks Help Desk. Conecte-se instantaneamente ao computador do seu cliente a partir da plataforma Spiceworks Help Desk!
SpiceWorld 2021 | Integração Splashtop SOS com Spiceworks Help Desk