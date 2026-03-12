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SMB TechFest

15 de abril de 2021 — Online

SMB TechFest

A Splashtop está animada para patrocinar a SMB TechFest novamente este ano!

A Splashtop está animada para patrocinar a SMB TechFest novamente este ano! Nossa equipe apresentará o Splashtop Remote Support e Splashtop SOS para permitir que MSPs e profissionais de TI suportem e gerenciem computadores com acesso autônomo a qualquer hora, configurem recursos de monitoramento e gerenciamento e forneçam acesso de suporte sob demanda assistido a computadores e dispositivos móveis. Visite nosso estande no salão de exposições virtual para assistir à sessão de Italo Nava sobre acesso remoto para MSPs.

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