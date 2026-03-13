SITS The Service Desk and IT Support Show

SITS - O Show de Suporte de TI e Service Desk
11-12 de maio de 2022 – Londres, Reino Unido
A Splashtop está entusiasmada por exibir o Splashtop Remote Support e o Splashtop SOS para técnicos interessados numa das melhores soluções de acesso remoto e suporte com excelente relação qualidade/preço.
No principal evento europeu para profissionais de Gestão de Serviços de TI e Suporte, a Splashtop está entusiasmada em exibir Splashtop Remote Support e Splashtop SOS para técnicos interessados em uma das melhores soluções de acesso e suporte remoto com bom custo-benefício. Mais de 3.700 decisores de TI irão comparecer para se encontrar com as equipas dos principais fornecedores da indústria. Recentemente, o Splashtop SOS lançou várias novas integrações com plataformas de IT de help desk, como as da ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk e Syncro, que estarão em exibição no SITS. Todas as integrações de parceiros da Splashtop podem ser encontradas aqui.
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