Encontro de Serviços Geridos em Direto
27 a 28 de outubro de 2020 — Evento Virtual Online (Reino Unido e Europa)
A Splashtop está animada por estar exibindo no Managed Services Summit Live (MSS Live II) pela primeira vez!
A Splashtop está animada por estar exibindo no Managed Services Summit Live (MSS Live II) pela primeira vez! Alexander Draaijer vai apresentar uma curta palestra sobre “O Futuro dos Serviços Geridos” na fase da Sessão Principal do evento. Nossa equipe apresentará o Splashtop Remote Support e o Splashtop SOS para permitir que MSPs e profissionais de TI suportem e gerenciem computadores com acesso autônomo a qualquer hora, configurem recursos de monitoramento e gerenciamento e forneçam acesso de suporte sob demanda assistido a computadores e dispositivos móveis.