Conferência de Usuários da Jamf Nation

A Splashtop está entusiasmada por expor novamente na JNUC após um evento de sucesso no ano passado.
A Splashtop está entusiasmada por expor no JNUC novamente após um evento de sucesso no ano passado. A nossa equipa está ansiosa por apresentar a integração entre a Splashtop e a Jamf para ajudar os administradores de TI a superar os seus obstáculos. Os proprietários da Jamf poderão usar Splashtop SOS ou Splashtop Enterprise para fornecer acesso remoto aos seus membros da equipe a PCs e Macs e dar suporte remoto aos dispositivos iOS dos seus usuários.