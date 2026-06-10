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Conferência de Usuários da Jamf Nation

19 - 21 de outubro de 2021 – Online

JNUC 2021

A Splashtop está entusiasmada por expor novamente na JNUC após um evento de sucesso no ano passado.

A Splashtop está entusiasmada por expor no JNUC novamente após um evento de sucesso no ano passado. A nossa equipa está ansiosa por apresentar a integração entre a Splashtop e a Jamf para ajudar os administradores de TI a superar os seus obstáculos. Os proprietários da Jamf poderão usar Splashtop SOS ou Splashtop Enterprise para fornecer acesso remoto aos seus membros da equipe a PCs e Macs e dar suporte remoto aos dispositivos iOS dos seus usuários.

JNUC 2021 | Integração da Splashtop com Jamf