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Freshworks Refresh

11 de novembro de 2021 – Las Vegas, NV e Evento Virtual

Freshworks Refresh

A Splashtop está muito entusiasmada por participar na Freshworks Refresh novamente este ano!

A Splashtop está muito animada para exibir no Freshworks Refresh novamente este ano! Nossa equipe está ansiosa para apresentar a integração Splashtop SOS e Freshworks, que permite que os técnicos do Freshdesk e do Freshservice iniciem uma sessão remota a partir de um tíquete. Com o Splashtop SOS, os profissionais de TI podem acessar remotamente os dispositivos do usuário final sob demanda, solucionar problemas e resolvê-los rapidamente.

Freshworks Refresh | Integração Splashtop-Freshservice | Integração Splashtop-Freshdesk