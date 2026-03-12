Datto MSP Tech Day

A Splashtop é uma importante parceira de integração dos produtos de Gestão Empresarial da Datto.
Splashtop é um parceiro de integração chave dos produtos de Gestão de Negócios da Datto. A Datto vai realizar o seu terceiro evento MSP Tech Day; desta vez, eles vão destacar seus produtos de Gestão de Negócios. A série MSP Tech Day é um evento de meio dia altamente bem-sucedido, focado em atualizações específicas de produtos, demonstrações ao vivo e dicas de vendas e marketing. A nossa equipa irá apresentar Splashtop Remote Support para ajudar os MSPs a crescer, juntamente com o nosso próprio conjunto de funcionalidades em expansão, como revenda de acesso remoto, configuração de uma plataforma de suporte remoto on-prem, gestão do antivírus Bitdefender para endpoints e muito mais.