Fórum ChannelPro SMB: Los Angeles
5 de Novembro de 2020 – Evento Virtual Online
A Splashtop é um patrocinador de Ouro orgulhoso do ChannelPro SMB Forum deste ano: Los Angeles, após ter patrocinado o evento em outras cidades.
A Splashtop tem orgulho de ser patrocinadora Gold neste ano do ChannelPro SMB Forum: Los Angeles, após já ter patrocinado o evento em outras cidades. Nossa equipe vai apresentar Splashtop Remote Support e Splashtop SOS para ajudar os MSPs e profissionais de TI a crescerem junto com o nosso conjunto de funcionalidades em expansão, como revenda de acesso remoto, configuração de uma plataforma de suporte remoto on-prem, gestão do antivírus Bitdefender para endpoints e mais.
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