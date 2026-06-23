ChannelPro Managed Services and Cloud Solutions Online Summit: Best Practices for Accelerated Success

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Cimeira Online de Serviços Geridos e Soluções em Cloud da ChannelPro: Melhores Práticas para um Sucesso Acelerado

8 de dezembro de 2021 – Evento Virtual Online

Cimeira Online da ChannelPro

A Splashtop tem o prazer de patrocinar a cimeira online deste ano da ChannelPro sobre Managed Services and Cloud Solutions: Melhores práticas para um sucesso acelerado.

Splashtop tem o prazer de patrocinar a Cimeira Online de Serviços Geridos e Soluções cloud do ChannelPro deste ano: Melhores Práticas para Sucesso Acelerado. A nossa equipa irá apresentar o Splashtop Remote Support e o Splashtop SOS para ajudar MSPs e profissionais de TI a crescer, juntamente com o nosso próprio conjunto crescente de funcionalidades, como a revenda de acessos remotos, a configuração de uma plataforma de suporte remoto on-premis, a gestão do antivírus Bitdefender para endpoints e muito mais.

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