ChannelNext Virtual: Fazer crescer o seu negócio de cibersegurança
19 de maio de 2021 - Online
Junte-se à Splashtop no evento ChannelNext Virtual: Scaling Your Cybersecurity Business!
Junte-se à Splashtop no evento ChannelNext Virtual: Dimensionando o seu Negócio de Segurança Cibernética! Neste painel de discussão, vão ser abordados tópicos como os prós e os contras de se construir uma prática de segurança interna. Assista Vivian Dang em sua breve apresentação sobre porque a Splashtop oferece as soluções de acesso remoto mais seguras para MSPs.