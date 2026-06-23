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ChannelNext Virtual: Fazer crescer o seu negócio de cibersegurança

19 de maio de 2021 - Online

Splashtop Remote Support

Junte-se à Splashtop no evento ChannelNext Virtual: Scaling Your Cybersecurity Business!

Junte-se à Splashtop no evento ChannelNext Virtual: Dimensionando o seu Negócio de Segurança Cibernética! Neste painel de discussão, vão ser abordados tópicos como os prós e os contras de se construir uma prática de segurança interna. Assista Vivian Dang em sua breve apresentação sobre porque a Splashtop oferece as soluções de acesso remoto mais seguras para MSPs.

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