Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Two professionals collaborating on device management strategies with a laptop and smartphone, representing the efficiency of Autonomous Endpoint Management (AEM).

Channel Partners Conference & Expo | MSP Summit

13 - 16 de abril — Las Vegas, NV

Saiba maisRegistro de Eventos

Automatize mais. Gerencie menos. Cresça mais rápido.

Visite a Splashtop em Channel Partners Conference (Estande #1351) e MSP Summit (Estande #46) para ver como a Gestão de Endpoints Autônoma (AEM) ajuda os MSPs a automatizar patching, monitorizar e resolver problemas proativamente, e consolidar o suporte remoto e a gestão de endpoints numa única plataforma económica - para que a sua equipa possa passar menos tempo a 'apagar fogos' e mais tempo a fazer crescer o negócio.

OFERTA ESPECIAL com SPLASHTOP*:

  • Passe Expo + Keynote GRATUITO (Não inclui refeições)

  • $269 Passe Standard (Inclui refeições)

  • Passe Premium de $429 (Inclui refeições)

REGISTE-SE AGORA COM O CÓDIGO: SPLASH

*Oferta válida apenas para parceiros de canal qualificados (MSPs, agentes, revendedores, integradores e consultores de usuários finais) até sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 23:59 ET. Desconto não válido para fornecedores do setor nem para atuais ou anteriores patrocinadores/expositores. É necessário usar o código para receber o desconto. Não transferível. Não é válido para inscrições previamente pagas.

Agende uma Demonstração Ou Contacte-nos para Saber Mais

Reserve Agora