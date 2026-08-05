Channel Partners Conference & Expo | MSP Summit
13 - 16 de abril — Las Vegas, NV
Automatize mais. Gerencie menos. Cresça mais rápido.
Visite a Splashtop em Channel Partners Conference (Estande #1351) e MSP Summit (Estande #46) para ver como a Gestão de Endpoints Autônoma (AEM) ajuda os MSPs a automatizar patching, monitorizar e resolver problemas proativamente, e consolidar o suporte remoto e a gestão de endpoints numa única plataforma económica - para que a sua equipa possa passar menos tempo a 'apagar fogos' e mais tempo a fazer crescer o negócio.
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*Oferta válida apenas para parceiros de canal qualificados (MSPs, agentes, revendedores, integradores e consultores de usuários finais) até sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 23:59 ET. Desconto não válido para fornecedores do setor nem para atuais ou anteriores patrocinadores/expositores. É necessário usar o código para receber o desconto. Não transferível. Não é válido para inscrições previamente pagas.