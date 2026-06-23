Cimeira de Sucesso de MSP da ASCII
24 – 25 de maio de 2022
A Splashtop tem o prazer de patrocinar o evento ASCII MSP Success Summit em Boston.
A Splashtop tem o prazer de patrocinar o evento ASCII MSP Success Summit em Boston. Este evento de dois dias é um encontro interativo de networking repleto de MSPs. A nossa equipa vai apresentar Splashtop Remote Support e Splashtop SOS para permitir que os MSPs e profissionais de TI apoiem e gerenciem computadores com acesso não assistido a qualquer hora, configurem capacidades de monitorização e gestão, e forneçam acesso de suporte sob demanda a computadores e dispositivos móveis.
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