ASCII MSP Connect Live - Rocky Mountain Region
17 a 18 de março de 2021 — Online
A Splashtop tem o prazer de patrocinar o evento ASCII MSP Connect Live - Rocky Mountain Region!
A Splashtop tem o prazer de patrocinar o evento ASCII MSP Connect Live Rocky Mountain Region! Este evento de dois dias é um evento de networking virtual interativo repleto de MSPs. Nossa equipe apresentará o Splashtop Remote Support e o Splashtop SOS para permitir que MSPs e profissionais de TI suportem e gerenciem computadores com acesso autônomo a qualquer momento, configurem recursos de monitoramento e gerenciamento e forneçam acesso de suporte assistido sob demanda a computadores e dispositivos móveis.
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