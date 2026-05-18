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ASCII MSP Connect Live

24 a 25 de fevereiro de 2021 — Online

ASCII MSP Connect Live

A Splashtop está ansiosa para patrocinar o ASCII MSP Connect Live pela primeira vez!

A Splashtop está ansiosa para patrocinar o ASCII MSP Connect Live pela primeira vez! Este evento de dois dias é um evento de networking virtual interativo repleto de MSPs. Nossa equipe apresentará o  Splashtop Remote Support e o  Splashtop SOS para permitir que MSPs e profissionais de TI suportem e gerenciem computadores com acesso autônomo a qualquer momento, configurem recursos de monitoramento e gerenciamento e forneçam acesso de suporte assistido sob demanda a computadores e dispositivos móveis.