A Splashtop está entusiasmada por expor na Adobe MAX pela segunda vez como Parceiro de Vídeo & Áudio da Adobe!
A Splashtop está entusiasmada por participar na Adobe MAX pela segunda vez como Parceiro de Vídeo e Áudio da Adobe! A Splashtop vai apresentar a nossa popular solução Splashtop Business Access que te permite aceder remotamente ao teu computador Mac ou Windows para executar software Adobe a partir de qualquer outro computador, Chromebook ou dispositivo móvel. Aceda remotamente às suas estações de trabalho de alta performance e realize tarefas como edição de vídeo ou criação de animação, como se estivesse sentado em frente ao computador.
Adobe Max 2021 | Splashtop Permite Acesso Remoto às Aplicações de Vídeo do Adobe Creative Cloud