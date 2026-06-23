Addigy Innovate 2021

Addigy Innovate é um evento virtual de um dia que reúne os participantes para aprender sobre as inovações mais recentes da Addigy e o roteiro de produtos, oferecendo-lhes insights úteis e acionáveis de líderes do setor.
A Addigy Innovate é um evento virtual de um dia que reúne os participantes para aprenderem sobre as inovações mais recentes da Addigy e o roteiro de produtos, proporcionando-lhes informações úteis e práticas de líderes do setor. A nossa equipa irá apresentar Splashtop SOS para ajudar os profissionais de TI e MSPs a crescerem juntamente com o nosso próprio conjunto crescente de funcionalidades, como a revenda de acesso remoto, configuração de uma plataforma de suporte remoto on-prem, gestão do antivírus Bitdefender para terminais e muito mais.