Conferência Nacional de Liderança em Cibersegurança K‑12 de 2026
25 - 26 de Fevereiro — Albuquerque, NM
Encontre a Foxpass no Stand da Splashtop na Conferência Nacional de Liderança em Cibersegurança K-12 de 2026
Junte-se a nós na Conferência Nacional de Liderança em Cibersegurança K-12 2026! Foxpass, parte do portfólio de acesso seguro e identidade da Splashtop, irá demonstrar como o Cloud RADIUS ajuda os líderes de TI K–12 a proteger o acesso Wi-Fi e de rede com autenticação sem senha, baseada em certificado e autenticação baseada em usuário. Descubra como o Foxpass simplifica a proteção de redes escolares, otimiza o acesso de alunos e funcionários e reforça a segurança de confiança zero enquanto reduz o trabalho da TI.
Passe pelo stand da Foxpass/Splashtop para saber como podemos ajudar o seu distrito a melhorar a segurança e simplificar a gestão de acesso à rede.