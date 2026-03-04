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Students in a bright classroom working on tablets, with a boy in checkered shirt focused on his device.

Acesso seguro a Wi‑Fi e à rede para escolas do ensino básico e secundário

Proteja os dados dos estudantes, reduza a carga da TI e cumpra as normas de conformidade com o Foxpass Cloud RADIUS, em que tanto escolas públicas como privadas confiam.

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A classroom of students sits at desks, each working on desktop computers. The monitors display diagrams related to deep learning. The scene appears focused and educational, with natural light coming in.

Criado para os desafios de TI do ensino básico e secundário

Controlo de acesso à rede moderno sem complexidade

As equipas de TI do ensino básico e secundário estão sobrecarregadas: a gerir redes, dispositivos, conformidade e a segurança dos alunos. Foxpass Cloud RADIUS simplifica o acesso seguro à rede em todos os seus campus:

Acabaram-se as palavras-passe de Wi‑Fi partilhadas e o abuso da rede de convidados

  • Aplicar o acesso por funções de alunos/equipa através da sincronização de diretórios

  • Automatize o onboarding/offboarding com Google Workspace, Microsoft Entra ID, Okta ou OneLogin

  • Mantenha-se preparado para auditorias com registos que suportam CIPA, FERPA e HIPAA

O Foxpass também ajuda as equipas de TI do ensino básico e secundário a simplificar a segmentação da rede entre grupos de alunos, funcionários, convidados e dispositivos. Ao integrar-se com o seu fornecedor de identidade (como Google Workspace ou Entra ID), o Foxpass pode atribuir dinamicamente os utilizadores à VLAN adequada durante a autenticação Wi-Fi. Isso significa que os alunos nunca ficam na mesma rede que os sistemas do corpo docente ou da administração. E deixe de gerir manualmente SSIDs, listas de endereços MAC ou configurações de switch VLAN.

Saiba mais
A young girl wearing glasses sits at a desk using a laptop in a classroom, with other students also working on laptops and a teacher assisting in the background.

Fornecedor aprovado pelo E-Rate

A Foxpass orgulha-se de participar no programa E-Rate, permitindo que escolas e bibliotecas elegíveis solicitem financiamento federal para modernizar a segurança das suas redes. Foxpass Cloud RADIUS qualifica-se na Categoria 2 — Ligações internas.

Acesso Zero Trust para redes escolares

  • Secure remote access management icon

    Controlo de acesso baseado na identidade

    Atribua o acesso à rede com base em identidades de utilizador verificadas. Chega de SSIDs partilhados. Integre-se facilmente com o seu SSO, serviço de diretório ou MDM existente.

  • Devices icon

    Suporte para dispositivos fornecidos pela escola e BYOD

    Emita e faça a gestão automática de certificados WiFi através de MDMs líderes, como Jamf, Intune e Kandji, ou utilize o instalador BYOD da Foxpass para dispositivos de docentes e colaboradores.

  • Managed Access icon

    Imponha o acesso à rede com privilégios mínimos

    Segmente os utilizadores por função de colaborador/aluno/dispositivo e VLANs. Foxpass dá controlo total sobre quem se pode ligar, quando e a quê.

  • Custom branding icon

    Registo pronto para auditoria

    Capture registos detalhados de cada evento de acesso à rede: ideal para resposta a incidentes, relatórios e cumprimento dos requisitos de conformidade de dados. Crucial para escolas que cumprem a HIPAA, a FERPA e a revisão interna.

Fizemos a transição crucial para a autenticação baseada em certificados PKI para nossa segurança Wi-Fi, e o Foxpass Advanced RADIUS tornou isso quase sem esforço. Seu servidor RADIUS baseado em nuvem se integrou perfeitamente ao Azure AD (Entra ID) e JAMF, simplificando a configuração. A emissão de certificados para quase 10.000 usuários ocorreu sem problemas, como seria de esperar, e agora nossos alunos e funcionários se beneficiam de um acesso seguro incomparável. O Foxpass realmente superou nossas expectativas.

Mike Good, Network Administrator at LL Schools

Leia o estudo de caso

Porque é que as escolas escolhem o Foxpass

  • Pronto para SOC 2 Type II e HIPAA
  • Funciona com Google Workspace for Education
  • Escala de 1 a mais de 100 campus
  • Implemente em menos de 30 minutos
  • Gestão de acesso Wi‑Fi sem intervenção
  • Ferramentas integradas de conformidade e auditoria
  • 99,9% de disponibilidade e de confiança desde 2015
  • Equipa de suporte amigável sediada nos EUA que conhece as redes escolares

Pronto para simplificar e proteger a rede da sua escola?

A Foxpass permite às equipas de TI do ensino básico e secundário modernizar a segurança do Wi-Fi sem acrescentar complexidade nem custos exorbitantes.

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