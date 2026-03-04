Acesso seguro a Wi‑Fi e à rede para escolas do ensino básico e secundário
Proteja os dados dos estudantes, reduza a carga da TI e cumpra as normas de conformidade com o Foxpass Cloud RADIUS, em que tanto escolas públicas como privadas confiam.
Criado para os desafios de TI do ensino básico e secundário
Controlo de acesso à rede moderno sem complexidade
As equipas de TI do ensino básico e secundário estão sobrecarregadas: a gerir redes, dispositivos, conformidade e a segurança dos alunos. Foxpass Cloud RADIUS simplifica o acesso seguro à rede em todos os seus campus:
Acabaram-se as palavras-passe de Wi‑Fi partilhadas e o abuso da rede de convidados
Aplicar o acesso por funções de alunos/equipa através da sincronização de diretórios
Automatize o onboarding/offboarding com Google Workspace, Microsoft Entra ID, Okta ou OneLogin
Mantenha-se preparado para auditorias com registos que suportam CIPA, FERPA e HIPAA
O Foxpass também ajuda as equipas de TI do ensino básico e secundário a simplificar a segmentação da rede entre grupos de alunos, funcionários, convidados e dispositivos. Ao integrar-se com o seu fornecedor de identidade (como Google Workspace ou Entra ID), o Foxpass pode atribuir dinamicamente os utilizadores à VLAN adequada durante a autenticação Wi-Fi. Isso significa que os alunos nunca ficam na mesma rede que os sistemas do corpo docente ou da administração. E deixe de gerir manualmente SSIDs, listas de endereços MAC ou configurações de switch VLAN.
Fornecedor aprovado pelo E-Rate
A Foxpass orgulha-se de participar no programa E-Rate, permitindo que escolas e bibliotecas elegíveis solicitem financiamento federal para modernizar a segurança das suas redes. Foxpass Cloud RADIUS qualifica-se na Categoria 2 — Ligações internas.
Acesso Zero Trust para redes escolares
Controlo de acesso baseado na identidade
Atribua o acesso à rede com base em identidades de utilizador verificadas. Chega de SSIDs partilhados. Integre-se facilmente com o seu SSO, serviço de diretório ou MDM existente.
Suporte para dispositivos fornecidos pela escola e BYOD
Emita e faça a gestão automática de certificados Wi‑Fi através de MDMs líderes, como Jamf, Intune e Kandji, ou utilize o instalador BYOD da Foxpass para dispositivos de docentes e colaboradores.
Imponha o acesso à rede com privilégios mínimos
Segmente os utilizadores por função de colaborador/aluno/dispositivo e VLANs. Foxpass dá controlo total sobre quem se pode ligar, quando e a quê.
Registo pronto para auditoria
Capture registos detalhados de cada evento de acesso à rede: ideal para resposta a incidentes, relatórios e cumprimento dos requisitos de conformidade de dados. Crucial para escolas que cumprem a HIPAA, a FERPA e a revisão interna.
Fizemos a transição crucial para a autenticação baseada em certificados PKI para nossa segurança Wi-Fi, e o Foxpass Advanced RADIUS tornou isso quase sem esforço. Seu servidor RADIUS baseado em nuvem se integrou perfeitamente ao Azure AD (Entra ID) e JAMF, simplificando a configuração. A emissão de certificados para quase 10.000 usuários ocorreu sem problemas, como seria de esperar, e agora nossos alunos e funcionários se beneficiam de um acesso seguro incomparável. O Foxpass realmente superou nossas expectativas.
Mike Good, Network Administrator at LL Schools
Porque é que as escolas escolhem o Foxpass
- Pronto para SOC 2 Type II e HIPAA
- Funciona com Google Workspace for Education
- Escala de 1 a mais de 100 campus
- Implemente em menos de 30 minutos
- Gestão de acesso Wi‑Fi sem intervenção
- Ferramentas integradas de conformidade e auditoria
- 99,9% de disponibilidade e de confiança desde 2015
- Equipa de suporte amigável sediada nos EUA que conhece as redes escolares
Pronto para simplificar e proteger a rede da sua escola?
A Foxpass permite às equipas de TI do ensino básico e secundário modernizar a segurança do Wi-Fi sem acrescentar complexidade nem custos exorbitantes.