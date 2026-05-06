O Melhor HP Anyware (Anteriormente Teradici CAS) Alternativo

Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

A Melhor Alternativa ao HP Anyware (Anteriormente Teradici CAS)

Pagar a mais e continuar a experimentar muitos problemas de acesso remoto?

Experimente a Splashtop gratuitamente

Até 3 Meses Grátis

Oferta de Migração por EOL do HP Anyware

Saiba mais

Por que escolher a Splashtop?

  • Alto desempenho

    Experimente o alto desempenho que precisas para trabalhar em apps complexas e ficheiros massivos a uma distância através de todos os dispositivos (incluindo Windows, Mac e Linux). Com transmissão em 4K até 60 fps (e transmissão iMac Pro Retina 5K), a capacidade de ajustar configurações como cores em 4:4:4 e baixa latência — não é mágica, mas podes ter a certeza de que parece. 

  • Segurança

    A Splashtop protege todas as conexões com criptografia de nível empresarial e acesso baseado em permissões. Trabalhamos muito para manter as tuas informações do trabalho e pessoais seguras, para que não tenhas de te preocupar com isso. 

  • Simplicidade

    As soluções de acesso remoto da Splashtop são simples de configurar e usar — não é necessária experiência em TI. Projetamos os nossos produtos para serem poderosos e amigáveis — para indivíduos e equipas de TI em empresas de todos os tamanhos.

  • Preço imbatível

    A Splashtop oferece recursos premium e de alta qualidade a um preço imbatível e transparente. Os nossos planos de preços atendem a utilizadores individuais, empresas e instituições de ensino, dependendo das tuas necessidades.

Maximiza o Desempenho do Teu Acesso Remoto com Splashtop

Para Desempenho Avançado

Desempenho do Acesso Remoto

Experiência 4:4:4 em cores, áudio de alta fidelidade e mais

Em R$ 50/mês

Faturado anualmente em R$ 600

Descontos de Licença em Volume

  • 4-9 Usuários economizam 20%

  • Mais de 10 Usuários economizam 25%


Teste gratuitoComprar agora

Para Segurança e Capacidade de Gestão Adicionais

Enterprise

Acesso e suporte remotos tudo-em-um com:

  • Integração com SSO

  • Permissões granulares

  • Acesso Agendado

  • Licenças de técnico para a tua equipa de suporte


Saiba maisFale Conosco

Splashtop vs HP Anyware (Antigo Teradici CAS)


Desempenho do Acesso Remoto Splashtop

Splashtop Enterprise

HP Anyware

Alto Desempenho - Transmissão em 4K até 60 fps (e streaming iMac Pro Retina 5K) com baixa latência, e cores em 4:4:4, e capacidade de ajustar as configurações

Redirecionamento de Dispositivo USB e Passagem de Microfone

Wacom Bridge para Fluxos de Trabalho Criativos Remotos

Amplo suporte a dispositivos

Autenticação Única (SSO)

Rápido de Implantar e Gerir

Segurança

TLS 1.2 padrão da indústria com encriptação AES 256 bits e muito mais

TLS 1.2 padrão da indústria com encriptação AES 256 bits e muito mais

Tecnologia PCoIP que encripta e transporta pixels, com encriptação AES 256 bits

Descarregamento de GPU

Disponível apenas no plano superior.

Acesso remoto agendado

Plataforma Consolidada para Acesso e Suporte Remotos

Atendimento ao cliente por telefone, e-mail, bilhética e bate-papo

Bilhética e só telefone


Por que a Splashtop é a Alternativa ao Parsec: Principais Benefícios

  • Desenvolvimento de Jogos

    A baixa latência e a qualidade de imagem impecável permitem-lhe trabalhar nos teus projetos a partir de qualquer lugar do mundo — quer estejas a desenhar personagens, programar mecânica de jogos, compor trilhas sonoras ou a depurar código. 

  • Pós-Produção

    Produtores, editores, especialistas e animadores de VFX adoram o alto desempenho, a ótima sincronização A/V e a proteção de conteúdo da Splashtop, que permite que vários artistas trabalhem em equipas de forma segura e eficiente. 

  • Transmissão

    Experimente alto desempenho, acesso remoto seguro à tua estação de trabalho e equipamento de transmissão. Ligue-se a estações de trabalho poderosas e compartimentos de edição para criar conteúdo de alta qualidade a partir de qualquer dispositivo e entrar ao vivo de qualquer lugar. 

  • Arquitetura

    Trabalhe nas tarefas diárias de CAD, modele designs de interiores e execute simulações com facilidade, enquanto desfruta de acesso remoto seguro à tua estação de trabalho e de redirecionamento de dispositivo USB para o teu rato 3D. Colabore com toda a tua equipa com facilidade para entregar designs de alta qualidade aos teus clientes. 

  • Educação

    Forneça aos estudantes acesso remoto aos laboratórios do campus e a softwares de alta potência para que eles possam trabalhar com os seus Chromebooks, iPads e PCs a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Agora os criativos podem aumentar os limites da criatividade e colaboração à medida que executam tarefas como edição de vídeo e sincronização AV enquanto também acedem ao armazenamento partilhado e outro hardware de que precisam, remotamente (com a Splashtop).

Chefe de Relações com Parceiros, Adobe Video

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Os artistas que usam dispositivos Wacom em fluxos de trabalho de pós-produção podem usar a Splashtop para trabalhar de forma perfeita e produtiva enquanto estão longe do escritório — uma grande vantagem para o local de trabalho remoto de hoje.

Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom

Precisa de uma Solução no Local?

Saiba mais

Comece Hoje com as Soluções de Alto Desempenho da Splashtop

Teste gratuito