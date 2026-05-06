O Melhor HP Anyware (Anteriormente Teradici CAS) Alternativo

A Melhor Alternativa ao HP Anyware (Anteriormente Teradici CAS)
Pagar a mais e continuar a experimentar muitos problemas de acesso remoto?
Por que escolher a Splashtop?
Alto desempenho
Experimente o alto desempenho que precisas para trabalhar em apps complexas e ficheiros massivos a uma distância através de todos os dispositivos (incluindo Windows, Mac e Linux). Com transmissão em 4K até 60 fps (e transmissão iMac Pro Retina 5K), a capacidade de ajustar configurações como cores em 4:4:4 e baixa latência — não é mágica, mas podes ter a certeza de que parece.
Segurança
A Splashtop protege todas as conexões com criptografia de nível empresarial e acesso baseado em permissões. Trabalhamos muito para manter as tuas informações do trabalho e pessoais seguras, para que não tenhas de te preocupar com isso.
Simplicidade
As soluções de acesso remoto da Splashtop são simples de configurar e usar — não é necessária experiência em TI. Projetamos os nossos produtos para serem poderosos e amigáveis — para indivíduos e equipas de TI em empresas de todos os tamanhos.
Preço imbatível
A Splashtop oferece recursos premium e de alta qualidade a um preço imbatível e transparente. Os nossos planos de preços atendem a utilizadores individuais, empresas e instituições de ensino, dependendo das tuas necessidades.
Maximiza o Desempenho do Teu Acesso Remoto com Splashtop
Para Desempenho Avançado
Desempenho do Acesso Remoto
Experiência 4:4:4 em cores, áudio de alta fidelidade e mais
Em R$ 50/mês
Faturado anualmente em R$ 600
Descontos de Licença em Volume
4-9 Usuários economizam 20%
Mais de 10 Usuários economizam 25%
Para Segurança e Capacidade de Gestão Adicionais
Enterprise
Acesso e suporte remotos tudo-em-um com:
Integração com SSO
Permissões granulares
Acesso Agendado
Licenças de técnico para a tua equipa de suporte
Splashtop vs HP Anyware (Antigo Teradici CAS)
Desempenho do Acesso Remoto Splashtop
Splashtop Enterprise
HP Anyware
Alto Desempenho - Transmissão em 4K até 60 fps (e streaming iMac Pro Retina 5K) com baixa latência, e cores em 4:4:4, e capacidade de ajustar as configurações
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Redirecionamento de Dispositivo USB e Passagem de Microfone
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Wacom Bridge para Fluxos de Trabalho Criativos Remotos
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Amplo suporte a dispositivos
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Autenticação Única (SSO)
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Rápido de Implantar e Gerir
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Segurança
TLS 1.2 padrão da indústria com encriptação AES 256 bits e muito mais
TLS 1.2 padrão da indústria com encriptação AES 256 bits e muito mais
Tecnologia PCoIP que encripta e transporta pixels, com encriptação AES 256 bits
Descarregamento de GPU
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Disponível apenas no plano superior.
Acesso remoto agendado
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Plataforma Consolidada para Acesso e Suporte Remotos
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Atendimento ao cliente por telefone, e-mail, bilhética e bate-papo
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Bilhética e só telefone
Por que a Splashtop é a Alternativa ao Parsec: Principais Benefícios
Desenvolvimento de Jogos
A baixa latência e a qualidade de imagem impecável permitem-lhe trabalhar nos teus projetos a partir de qualquer lugar do mundo — quer estejas a desenhar personagens, programar mecânica de jogos, compor trilhas sonoras ou a depurar código.
Pós-Produção
Produtores, editores, especialistas e animadores de VFX adoram o alto desempenho, a ótima sincronização A/V e a proteção de conteúdo da Splashtop, que permite que vários artistas trabalhem em equipas de forma segura e eficiente.
Transmissão
Experimente alto desempenho, acesso remoto seguro à tua estação de trabalho e equipamento de transmissão. Ligue-se a estações de trabalho poderosas e compartimentos de edição para criar conteúdo de alta qualidade a partir de qualquer dispositivo e entrar ao vivo de qualquer lugar.
Arquitetura
Trabalhe nas tarefas diárias de CAD, modele designs de interiores e execute simulações com facilidade, enquanto desfruta de acesso remoto seguro à tua estação de trabalho e de redirecionamento de dispositivo USB para o teu rato 3D. Colabore com toda a tua equipa com facilidade para entregar designs de alta qualidade aos teus clientes.
Educação
Forneça aos estudantes acesso remoto aos laboratórios do campus e a softwares de alta potência para que eles possam trabalhar com os seus Chromebooks, iPads e PCs a qualquer hora e em qualquer lugar.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Agora os criativos podem aumentar os limites da criatividade e colaboração à medida que executam tarefas como edição de vídeo e sincronização AV enquanto também acedem ao armazenamento partilhado e outro hardware de que precisam, remotamente (com a Splashtop).
Chefe de Relações com Parceiros, Adobe Video
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Os artistas que usam dispositivos Wacom em fluxos de trabalho de pós-produção podem usar a Splashtop para trabalhar de forma perfeita e produtiva enquanto estão longe do escritório — uma grande vantagem para o local de trabalho remoto de hoje.
Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom