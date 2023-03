O acesso remoto da Splashtop agora está incorporado à plataforma de gerenciamento de dispositivos Apple da Addigy

A Splashtop embutida na plataforma Addigy permite o acesso seguro e o gerenciamento instantâneo de dispositivos Apple, de qualquer lugar e a qualquer momento

SAN JOSE, Califórnia, 21 de Julho de 2021- Splashtop, líder na próxima geração de software de acesso remoto e suporte remoto, e Addigy, fornecedor da plataforma líder de gestão de dispositivos Apple baseada na nuvem, anunciou hoje que o Splashtop é agora a solução de suporte remoto padrão exclusiva incluída como parte das subscrições Addigy. Como resultado, os utilizadores Addigy ganham acesso remoto instantâneo, fácil e optimizado para a Apple aos dispositivos Apple que gerem.

Com este contrato, empresas, provedores de serviços gerenciados (MSPs) e instituições educacionais podem usar o acesso remoto Splashtop automaticamente dentro da Addigy para gerenciar seus dispositivos Apple, incluindo computadores Mac, tablets iPad e smartphones iPhone. Com o acesso remoto Splashtop disponível de maneira instantânea, técnicos e administradores que usam a Addigy podem detectar e resolver problemas muito mais rapidamente, fornecendo assim assistência técnica imediata aos usuários quando e onde for necessário.

"Splashtop proporciona sessões remotas de alto desempenho em todas as plataformas, incluindo a Apple", disse Mark Lee, CEO e co-fundador do Splashtop. "O agrupamento do Splashtop com a plataforma de gestão de dispositivos Addigy Apple é uma adição valiosa ao kit de ferramentas de um técnico de TI, especialmente porque o aumento do trabalho remoto está a aumentar o número de computadores Apple, smartphones e tablets que precisam de ser geridos tanto dentro de pequenos negócios como em ambientes empresariais maiores.

"Com Splashtop agora incluído na sua subscrição Addigy, técnicos e administradores podem:

Usufruir de um acesso remoto seguro e de alto desempenho a apenas um clique de distância de computadores gerenciados dentro do console Addigy, mesmo sem um usuário final presente.

Acessar recursos de sessão, como transferência de arquivos, impressão remota, bate-papo e muito mais.

Registrar sessões de acesso remoto na Addigy de maneira automática.

“O principal foco da Addigy é amplificar a produtividade e a eficiência para os usuários da Apple, sua parceria com a Splashtop é um grande passo nessa direção”, disse Jason Dettbarn, CEO e fundador da Addigy. “Os técnicos da Addigy agora podem gerenciar e controlar seus dispositivos Apple remotamente assim como o fariam pessoalmente — resolvendo os problemas dos seus usuários finais rapidamente e garantindo que seus computadores estejam atualizados e funcionando em condições ideais.”

“Usamos a Addigy para gerenciar centenas de Macs em nossa frota”, disse Tim Pearson, diretor da CreativeTechs. “Sempre precisamos controlar nossos dispositivos remotamente. No passado, usamos quatro métodos diferentes que aprendemos a executar ao mesmo tempo, portanto, se algo não funcionasse, como uma VPN inativa, podíamos mudar de uma ferramenta para outra. Porém, nos últimos dois anos, voltamos esse uso para a Splashtop e Addigy. Foram soluções extremamente úteis em nosso processo de gerenciamento de dispositivos.

Uma integração com a Splashtop a apenas um clique de distância na plataforma Addigy vai ser uma mão na roda. Quando estou verificando e gerenciando dispositivos e preciso assumir o controle da tela de alguém ou preciso ver o que eles estão fazendo, vai ser incrível poder fazer isso pela interface da Splashtop. É muito emocionante!”

A integração foi testada extensivamente durante as últimas cinco semanas em beta, e é agora lançada para todos os utilizadores. Visita splashtop.com/integrations/addigy para saberes mais sobre a solução combinada e como ela funciona.

Sobre Addigy

Mais de 4,000 organizações em todo o mundo confiam em Addigy para ajudar as suas equipas de TI a gerir a segurança dos dispositivos Apple, inventário, relatórios, gestão de dispositivos móveis, políticas e resolução de problemas. Addigy é o único software de gestão de dispositivos Apple baseado na nuvem que torna fácil para as equipas de TI e administradores de fornecedores de serviços geridos, empresas e instituições monitorizar e gerir os dispositivos Mac, iPad e iPhone dos funcionários a partir de um único local, em qualquer parte do mundo. Aprende mais em addigy.com.

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. fornece acesso remoto de próxima geração e software de apoio remoto para empresas, instituições académicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs, departamentos de TI e indivíduos. A abordagem Splashtop baseada na nuvem, segura e de fácil gestão do acesso remoto está cada vez mais a substituir as abordagens herdadas, tais como as redes privadas virtuais (VPNs), ao mesmo tempo que ganha um impressionante 93 Net Promoter Score (NPS), um padrão para avaliar a satisfação do cliente. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop a nível global. Visita splashtop.com para mais informação.