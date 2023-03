Por que você precisa de uma solução de acesso remoto seguro?

Com o trabalho flexível em crescimento, as empresas, as escolas e os indivíduos precisam de acesso remoto seguro na sua caixa de ferramentas de tecnologia. Continue a ler para saber porque.

Porque você precisa de uma solução de acesso remoto seguro? Que bom que você fez essa pergunta. Há muitas razões para acharmos que é um “software” importante para as empresas, as escolas e até os indivíduos terem na sua caixa de ferramentas de tecnologia. Hoje, vamos apresentar algumas.

Primeiro vamos começar com o básico. O que é o acesso remoto? É a capacidade de aceder a um computador ou dispositivo a partir de outro dispositivo, a qualquer altura, de qualquer lugar. O acesso remoto dá aos empregados o poder de se deslocarem de casa para o seu ambiente de trabalho. Dá aos alunos a possibilidade de entrar remotamente nos laboratórios de informática da escola a partir do seu quarto. Até te dá acesso ao computador dos teus pais quando eles estão a ter problemas técnicos por todo o país. Embora isso seja apenas uma sinopse rápida, vê o post do blog acima relacionado para uma explicação mais aprofundada.

Ok, voltando ao motivo pelo qual você precisa de um acesso remoto seguro

Algumas grandes previsões de tendência de trabalho foram feitas sobre o que os empregadores poderiam esperar em 2022. Uma delas é o poder permanente do trabalho flexível. A pandemia mostrou que os funcionários podem fazer o seu trabalho a partir de casa, e novos estudos mostram que as pessoas preferiam abandonar o emprego do que voltar a um escritório. O trabalho flexível permite também que uma empresa adquira talentos de qualquer parte do mundo.

Em vez de perder a sua força de trabalho com a Demissão em Massa, tente utilizar um software de acesso remoto seguro. A Splashtop permite que você controle computadores baseados em escritório (que podem ter uma infra-estrutura robusta e estações de trabalho topo de linha) em tempo real, com qualidade de alta definição e som remoto. Tudo sem comprometer a segurança do usuário ou da sua organização.

Quando esses funcionários flexíveis se deparam com problemas relacionados ao seu computador, não precisam se preocupar em não ter o pessoal de TI no escritório de casa. A Splashtop permite o suporte remoto sob demanda, assistido e sem assistência para suporte de TI e centros de assistência. Não é necessário descrever minuciosamente qual é o problema. O TI pode visualizar qualquer dispositivo, a partir de qualquer lugar, e ajudar na resolução do problema.

Uma força de trabalho flexível pode ser uma força de trabalho segura

Se os funcionários gostam de trabalhar a partir de casa, os hackers gostam ainda mais. O trabalho flexível está aumentando, especialmente com novas variantes COVID-19 à nossa porta. Para as equipas de TI e cibersegurança, isso significa ainda mais ameaças para se observar. Quando a sua empresa é atacada, isso fere a sua marca, a confiança dos seus clientes e colaboradores, e custa dinheiro.

Os produtos Splashtop são especificamente concebidos para dar ao TI controle total sobre a segurança dos dados, e aos funcionários a flexibilidade de acessarem estes dados a partir de qualquer lugar. As nossas funcionalidades de segurança incluem autenticação do dispositivo, autenticação de dois fatores e início de sessão único, apenas para citar alguns.

Os computadores que usam Splashtop também ganham um nível adicional de segurança. Não há necessidade de os deixar expostos na Internet ou na DMZ, onde os hackers podem facilmente fazer scan e atacá-los.

Mesmo quando alguém está trabalhando de casa, fora da rede da empresa, uma solução de acesso remoto mitiga os riscos — em particular os que se vêem com VPNs. As VPNs levaram os cibercriminosos a explorar a segurança de senhas fracas e vulnerabilidades VPN para acessar a rede corporativa e roubar informações e dados. A tecnologia VPN tem décadas. Não vemos muitas pessoas a usar um celular de 10 anos. Porquê confiar na tecnologia de mais de 10 anos para nos protegermos dos “hackers”?

Como é que a Splashtop mantém as coisas seguras?

Há muitas maneiras de a Splashtop manter a sua empresa e o seu trabalho seguros enquanto você trabalha a partir de qualquer lugar. As funcionalidades de segurança Splashtop incluem: integração de login único, prevenção de intrusões, autenticação de dois fatores, segurança de palavras-passe de vários níveis, tela em branco, bloqueio automático da tela e tempo inativo da sessão, apenas para realçar alguns.

Quem está utilizando um acesso remoto seguro?

As três utilizações mais comuns das soluções de acesso remoto atualmente são:

Permitir aos empregados aceder aos seus computadores de trabalho a partir de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, sem comprometer a segurança Conceder aos alunos acesso a recursos escolares, tais como computadores de laboratório, a partir de casa Fornecer acesso a computadores geridos e a dispositivos BYOD para o pessoal de TI, equipas de help desk e fornecedores de serviços geridos

Harvard anunciou que está mudando para a aprendizagem remota nas primeiras semanas de janeiro por causa de um aumento dos casos de COVID-19. Em vez de se mexerem para conseguir que funcionários e alunos trabalhem e estudem em segurança a partir de casa (como as empresas e as escolas estavam fazendo em março de 2020,) estejam preparados para o que quer que seja. Quando as escolas utilizam um desktop remoto Splashtop, os alunos podem acessar a computadores de laboratório remotamente, o corpo docente pode trabalhar remotamente e o TI pode suportar remotamente qualquer dispositivo.

Os alunos podem iniciar a sessão em seus Chromebooks a partir de casa e usar programas de software como o Adobe Creative Suite e o Blender, continuando o trabalho como habitualmente. Os alunos podem usar aplicações de animação e design de jogos sempre que quiserem, mesmo quando deveriam estar dormindo.

Além disso, o inverno está chegando, e isso geralmente significa mais doenças e um clima traiçoeiro para dirigir nas ruas. As empresas precisam adaptar uma mentalidade remote-first. Uma força de trabalho flexível pode ser uma força de trabalho segura e produtiva quando utiliza um acesso remoto seguro, seja qual for a estação.

Conclusão

Adicionar software de acesso remoto seguro ao seu cinto de ferramentas técnico é uma solução simples para uma longa lista de problemas. É uma forma de evitar a perda de pessoal para a Grande Demissão. Proteja a sua empresa de ransomware e ciberataques e mantenha a sua equipe produtiva mesmo que a COVID ou uma tempestade de neve os impeçam de chegar ao escritório.

À procura de uma solução de acesso remoto seguro?

