Home office pós-COVID — Não, os escritórios não vão sumir

Se pesquisares por "trabalhando a partir de casa post COVID," o motor de pesquisa do Google irá devolver cerca de 7.170.000.000 resultados (a partir de segunda-feira, 22 de Junho de 2020). É muito conteúdo sobre trabalhar a partir de casa (WFH).

Quase todas as semanas, ouvimos dizer que uma empresa decidiu ir completamente longe até ao final do ano. É o caso do Google, Facebook, Microsoft, Slack, Zillow, Palo Alto Networks, Box, e até da Sagicor - o fornecedor de seguros mais proeminente das Caraíbas. Reparámos que todo este barulho na cobertura noticiosa da WFH implica que o escritório está a desaparecer e que estamos todos a ficar completamente remotos num mundo pósCOVID-19. Mas nós somos?

Qual é o futuro dos escritórios? Qual é o futuro do trabalho remoto? Quais são os problemas de privacidade e segurança que as empresas enfrentarão pós-COVID? Como as empresas podem se preparar para tudo isso? Para explorar esta questão ainda mais, entrevistamos alguns executivos e chefes de RH de diversos setores, todos eles concordam com uma coisa: os escritórios não vão acabar.

5 Razões Porque o Escritório Está Aqui para Ficar > Percepções dos CEOs e Líderes de RH

I. Um escritório físico é um sinal de prestígio, branding e confiança

De acordo com Dmytro Okunyev, fundador do criador de softwares de bate-papo Chanty, “um escritório físico é um sinal de prestígio, uma maneira de retratar um negócio como bem sucedido para potenciais clientes e para a concorrência”.

Nelson Sherwin, gestor de RH em PEOCompare, um corretor profissional da organização patronal, acrescenta que os clientes querem ver um escritório físico não só para a marca mas porque têm algum tipo de preconceito e desconfiança em relação a uma empresa totalmente remota. "Os clientes normalmente querem entrar e visitar, ter reuniões presenciais, e basicamente vetar a tua empresa," disse Nelson, "e eles não podem fazer isso através de uma chamada Skype".

James Jason, gerente de RH da corretora Mitrade, confirmou que não importa o quão eficaz seja trabalhar em casa, os clientes e outras partes interessadas precisam de um espaço profissional que possam visitar sem sentir que estão infringindo a privacidade de qualquer pessoa.

Além disso, de acordo com Allison Schworn, Directora de RH do fabricante de mobiliário de escritório Poppin, para muitos, um escritório físico não é apenas recomendado; é uma necessidade. "Descobrimos que os clientes querem ver produtos físicos em pessoa para os testar", disse Allison.

E Katherine Stone, directora de marca da empresa de arquitectura Cooper Carry, salientou que "Um escritório físico é muito mais do que um lugar de produtividade, é um lugar onde as pessoas interagem com a missão e a alma da empresa. Por outras palavras, os escritórios são a manifestação física da marca de uma empresa", disse Katherine. "

II. É difícil replicar interações sociais com exatidão no home office

Aristóteles disse uma vez que "O homem é, por natureza, um animal social." Esta afirmação permanece verdadeira mesmo na era digital. Embora a tecnologia seja uma grande vantagem, "nada substitui a ligação pessoal", disse Ashley Monk, dono da IT Media, uma agência digital boutique.

Amie Devero, Managing Director em BeyondBetter, uma empresa de coaching executivo e consultoria de gestão, acrescentou que enquanto as novas tecnologias permitem replicar os princípios básicos da vida no escritório, muitas interacções humanas perdem-se no processo. "Há uma tremenda quantidade de empregados e desenvolvimento social que acontece através de interacções informais e não planeadas," salientou Amie. Ela explicou que isto poderia ser "interacções feitas na sala de descanso, uma conversa ouvida por acaso entre membros de uma equipa da qual não fazes parte, e a linguagem corporal que vemos quando os membros da equipa reagem ao comentário de outra pessoa." Amie concluiu que embora estas interacções possam parecer inconsequentes quando são tomadas individualmente, podem somar a "uma vasta colecção de experiências, aprendizagem e melhores relações sociais."

Chris Chan, Fundador e CEO da empresa de gestão de eventos 3C Strategies LLC, concordou com os comentários da Amie. "Sem salas de descanso ou cafés, sentimos falta de um aspecto essencial do ambiente de trabalho na construção de relações interpessoais a um nível casual", disse Chris. "E enquanto as pessoas estão bem agora, vai ficar muito isolado para aquelas novas pessoas que entram na força de trabalho que não conhecem os seus colegas empregados e não têm uma maneira casual de os conhecer a partir de um ambiente de escritório".

Bruce Hogan, CEO da empresa de pesquisas e tecnologia Software Pundit, enfatizou ainda esta curiosa necessidade social. “Interagir pessoalmente com os membros da sua equipe ajuda a construir laços”, disse Bruce. “Sem um escritório, não acredito que os indivíduos irão se conhecer tão bem.”

III. A inovação e o desenvolvimento dos funcionários é melhor em um escritório

"Na Splashtop, tivemos a sorte de ver um tremendo aumento na produtividade da equipa, e todos na equipa têm trabalhado arduamente para proporcionar o seu melhor trabalho," disse Mark Lee, CEO da Splashtop. Recentemente, publicámos os resultados de um inquérito que revelou um aumento de produtividade para a maioria da mão-de-obra que actualmente trabalha a partir de casa . No entanto, esta produtividade pode vir com compensações quando não são implementadas medidas adequadas para permitir que os empregados se desenvolvam e trabalhem produtivamente a partir de definições remotas.

Christian Giordano, presidente da Mancini Duffy, uma empresa de arquitetura tecnológica de Nova York, que está trabalhando em estreita colaboração com seus clientes para reimaginar como serão os futuros locais de trabalho, ressaltou que “Chamadas de videoconferência ou compartilhamento de tela não podem replicar os encontros inesperados de escritório que estimulam a criatividade e a inovação.”

Isto porque "as melhores ideias e operações de negócio são [frequentemente] feitas pessoalmente", afirmou John Cushing, CEO do mnAI, um motor de pesquisa de fluxo de negócios financeiro baseado no Reino Unido.

O CEO da 3C Strategies, Chris Chan, pode ter uma explicação para essa diminuição na criatividade e na inovação. “Trabalhar em casa nos deixa tranquilos e dentro de nossos limites normais, reduzindo a nossa inclinação a sair de nossas zonas de conforto e rotinas, o que pode dificultar ideias inovadoras.”

Brian Robben, CEO da agência de marketing digital Robben Media, acrescentou que o melhor treino e mentoria também acontece pessoalmente: "Se não há escritório, estas pessoas estão presas a aprender com videochamadas e e-mails, o que não é a mesma coisa".

Benjamin Walker, CEO da Transcription Outsourcing, salientou que também pode ser difícil decidir quem promover virtualmente. "Se o teu chefe voltar para o escritório, provavelmente também devias voltar para o escritório, porque estar permanentemente fora de vista e fora de si poderia facilmente permitir que outra pessoa recebesse a promoção para a qual estavas na fila." disse Ben.

IV. Um ponto de vista misto sobre home office, escritórios e saúde mental

Quando uma empresa se torna totalmente remota, os limites entre o trabalho e a vida pessoal ficam muito desfocados. Amie Deverro da BeyondBetter disse que isso ocorre graças à mesmice de viver, trabalhar, dormir, comer e acordar no mesmo ambiente todos os dias, o que nos leva à estagnação mental.

Por que? Amie explicou que ir para o escritório nos alimenta com novos estímulos: “Isso pode ocorrer no trem, no trânsito, no escritório, durante uma caminhada no almoço ou ao ver pessoas novas no elevador, tudo isso ajudar nossos cérebros a criar novas vias neurais”. John Rampton, CEO da Calendar, acrescentou que um escritório físico ajuda a manter um certo tipo de equilíbrio entre nosso trabalho e nossa vida pessoal e que, por esta razão, sua equipe pode ser muito mais animada trabalhando no escritório.

No entanto, também pode-se argumentar que o home office pode melhorar muito a nossa saúde mental: menos tempo gasto no trânsito, menos distrações durante o dia de trabalho, não precisar participar da política do escritório e o acesso a um ambiente de trabalho mais confortável. Isto sugere que tudo depende do tipo de trabalho envolvido e se os trabalhadores estão extremamente isolados (eles moram sozinhos?), ou se são introvertidos ou extrovertidos.

V. Implicações na segurança e na infraestrutura de TI

O escritório não se trata apenas de interagir com colegas de trabalho; é também um local físico onde muitas empresas mantêm o seu hardware, servidores e máquinas informáticas. É a espinha dorsal da infra-estrutura de TI para muitas empresas. "Seria preciso muito trabalho e dinheiro para mover tudo isto apenas para acomodar um trabalho totalmente remoto - a partir de casa," disse Jack Wang, CEO de Amazing Beauty Hair, uma loja de comércio electrónico de extensões de cabelo premium e acessórios.

Existe também a componente de segurança digital e fiabilidade de infra-estruturas a considerar, explicou Camilo Barrero, Director Sénior de Tecnologia de Operações em Ontrack, criadores de soluções de rastreio da saúde no local de trabalho. "Mesmo com Internet de alta velocidade em casa e acesso às VPNs da empresa, alguns escritórios fornecem infra-estruturas técnicas concebidas especificamente para protocolos de segurança ou para satisfazer certos requisitos técnicos," disse Camilo.

A esta conversa, Nancy Sabino, CEO, e co-fundadora do principal fornecedor de serviços geridos por TI SabinoCompTech, acrescentou que a acessibilidade imprevisível da Internet, largura de banda, e segurança são preocupações quando os empregados estão trabalhando a partir de casa. E de acordo com CJ Xia, VP de vendas do fabricante de anticorpos Boster Bio, os dados mostram que os hackers têm como alvo os dispositivos domésticos inteligentes, e o Wi-Fi poderia ser o centro para eles atacarem os bens do escritório.

"Para garantir que os empregados têm a quantidade certa de acesso de que necessitam para serem produtivos é necessário que a Internet e outras ferramentas remotas para as casas dos empregados sejam geridas de forma segura e adequada," disse SabinoCompTech's Nancy.

Então, qual é a conclusão?

Apesar das preocupações válidas mencionadas acima, um número crescente de pessoas continua a reportar querer ir completamente para o lado remoto. Num recente inquérito à força de trabalho da IBM, 75% indicou que gostariam de continuar a trabalhar remotamente pelo menos ocasionalmente, enquanto mais de metade-54 por cento - gostariam que esta fosse a sua principal forma de trabalhar. Existem muitos outros inquéritos por aí a fazer afirmações semelhantes, com a maioria destes inquéritos a afirmar que 60% da força de trabalho quer ir à distância. Mas e quanto aos outros 40%? No meio de todas estas reivindicações, pode ser difícil para as empresas decidir o que funcionaria melhor para elas.

É por isso que David Hulsen, CEO e co-fundador da RFP360, criador de soluções de software que ajudam as organizações a pedir informação e a responder aos pedidos, fez uma pesquisa aos seus empregados para descobrir o que queriam. As suas descobertas? As pessoas ainda querem interacção social no local de trabalho, mas isto não significa que que queiram que as coisas voltem para o escritório como de costume. "Isto significa que as nossas expectativas para o escritório estão a evoluir e que temos de incluir trabalhadores remotos, bem como oferecer um espaço social para que as pessoas possam interagir pessoalmente," disse David.

Para isso, o CEO da Splashtop, Mark Lee, acrescentou que “o gênio do trabalho remoto já saiu da lâmpada, e apesar da necessidade de um escritório físico, as empresas não conseguiriam colocá-lo de volta na lâmpada mesmo que quisessem.” Além disso, acrescentou Mark, “embora não haja como negar os benefícios de um escritório físico, também não há como negar os benefícios surpreendentes de se trabalhar em casa: custo operacional reduzido, acesso a uma ampla gama de talentos global, a capacidade de atrair nômades digitais da Geração Z, uma redução do tempo desperdiçado no trânsito, um aumento na produtividade por haverem menos interrupções no trabalho, menos emissão de carbono e a continuidade dos negócios.”

O que isso significa para os escritórios e para o futuro do trabalho? Quais as respostas para as perguntas que fizemos acima? Simples, estamos caminhando para um escritório híbrido: um espaço de trabalho onde os ambientes de trabalho remotos e físicos se complementam para oferecer o melhor dos dois mundos: o equilíbrio total envolvendo funcionários, interações sociais, segurança robusta, produtividade e um custo reduzido para empresas.

Se você e a sua empresa estão prontos para o escritório híbrido, a Splashtop pode ajudar. Como uma plataforma que oferece suporte a dezenas de milhões de usuários, permitimos que essas organizações adotem a modernidade no trabalho — trabalhar de forma segura e eficiente em qualquer lugar — para ajudar as organizações de vários setores a criar uma força de trabalho produtiva e mais capacitada.

