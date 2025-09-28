Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Share your feedback and review of Splashtop Remote Access

Avaliar e Rever Acesso Remoto Splashtop

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

Se és um fã do Splashtop Remote Access ou do Splashtop Remote Support, ficaríamos muito gratos se avaliasses e escrevesses um comentário sobre as tuas ferramentas Splashtop favoritas num ou mais destes sites. Partilhar a tua opinião ajuda-nos a divulgar a Splashtop a mais pessoas, para que possamos gastar menos em marketing e para que tenhas acesso a preços baixos e a mais funcionalidades novas.

Podes rever-nos em alguns dos melhores sites de revisão/comparação e nas lojas de aplicações.

Avalie e escreva comentários nos seguintes sites de comparação.

G2 logo

Avalia e revê a Splashtop

Se fores capaz de rever os três, isso é ainda melhor. Obrigado por apoiares o Splashtop e as nossas ferramentas de acesso remoto!

Avaliar e Comentar Splashtop

Escreva uma avaliação sobre os aplicativos Splashtop nas Lojas de Aplicativos

Se estiveres a usar alguma aplicação Splashtop nos teus dispositivos móveis, podes analisá-la nas lojas de aplicações.

Não estás pronto para fazer uma revisão?

Se achas que não nos podes dar uma boa classificação, por favor envia um caso de suporte para descrever o teu problema ou dá-nos as tuas sugestões de melhoramento. Nós valorizamos o teu feedback.

Comece agora!
Experimente uma avaliação GRATUITA da Splashtop
Teste gratuito


Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

Front perspective of Confederation College
Integrações

Confederation College oferece Laboratórios de Informática Remoto 24 horas por dia

Saiba mais
User using Splashtop to connect to the school computer with Photoshop
Ensino a distância

Ensino remoto de Photoshop ao vivo através do acesso remoto

Saiba mais
Front view of Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) building
Ensino a distância

School IT Reduz os Custos e Aumenta a Eficiência com Splashtop

Saiba mais
Floating augmented reality notification displaying a review of remote technology
Suporte de TI e Help Desk

Melhore a Experiência do Cliente com Tecnologia Remota

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog