Como professores e estudantes podem usar smartphones na sala de aula

Traga os seus próprios dispositivos iOS e Android. Usufrua do acesso remoto, compartilhamento de tela e de outras ferramentas para controlar melhor a sua sala de aula e aumentar o engajamento dos seus alunos.

Muitas escolas lutam para manter os smartphones fora da sala de aula ou, pelo menos, fora das mãos dos alunos. Mas e se os professores pudessem aproveitar esses dispositivos para aumentar o engajamento dos alunos e os ajudar a aprender ainda mais?

Com o conjunto completo de ferramentas de desktop remoto da Splashtop, professores e alunos podem usar smartphones na sala de aula com um software fácil de usar.

Mirroring360

Com o Mirroring360, instrutores podem espelhar as telas dos seus dispositivos móveis no computador da sala sem a necessidade de hardware ou de uma infinidade de cabos. Com o Mirroring360 Pro, os professores podem transmitir a sua tela para até 40 participantes que podem visualizá-la em seus dispositivos com um simples link.

Splashtop Classroom

Para um nível ainda maior de interatividade, o Splashtop Classroom oferece um software de colaboração que permite que os professores compartilhem o conteúdo da aula com os dispositivos dos seus alunos.

Os professores também podem usar o seu computador Mac ou PC com um dispositivo iPad ou Android para controlar e anotar o conteúdo das aulas em qualquer lugar da sala de aula. Isso evita que os professores fiquem presos às suas mesas e permite que eles se movam pela sala de aula para interagir com os alunos, sem perder o acesso total ao seu PC ou Mac.

Os professores podem compartilhar as telas do seu computador com iPads, iPhones e dispositivos Android dos seus alunos (além dos Chromebooks e computadores Windows ou Mac com um navegador Chrome). Os alunos podem assistir a aula diretamente na tela. Melhor ainda, os professores podem esse controle aos seus alunos e anotar todo o conteúdo da aula diretamente nos seus próprios dispositivos.

Splashtop Business Access

Com o Splashtop Business Access, os professores podem usar seus smartphones para acessar e controlar seu computador remotamente. Usando a tela de um dispositivo móvel, você verá a tela do seu computador remoto em tempo real e poderá assumir o controle dele como se estivesse sentado na sua frente.

Além disso, as instituições de ensino podem oferecer aos seus alunos o acesso remoto a computadores do laboratório de computação a partir de seus dispositivos móveis (além de tablets e computadores) para que eles possam acessar softwares escolares da distância da sua casa.

Rápido, Confiável e Seguro

Todos esses excelentes recursos vem acompanhados pelas conexões rápidas, confiáveis e seguras da Splashtop. Isso significa que seus dados estão seguros, você pode contar com uma conexão ótima que não vai travar.

Experimente gratuitamente!

Experimente o Splashtop Business Access gratuitamente hoje mesmo e veja por que mais de 30 milhões de usuários já confiam na Splashtop.

Teste gratuito

Ou saiba mais sobre o Splashtop Classroom e o Mirroring360.