Como professores e estudantes podem usar smartphones na sala de aula

Traga os seus próprios dispositivos iOS e Android. Usufrua do acesso remoto, compartilhamento de tela e de outras ferramentas para controlar melhor a sua sala de aula e aumentar o engajamento dos seus alunos.
Muitas escolas lutam para manter os smartphones fora da sala de aula ou, pelo menos, fora das mãos dos alunos. Mas e se os professores pudessem aproveitar esses dispositivos para aumentar o engajamento dos alunos e os ajudar a aprender ainda mais?
Com o conjunto completo de ferramentas de desktop remoto da Splashtop, professores e alunos podem usar smartphones na sala de aula com um software fácil de usar.
Mirroring360
Com o Mirroring360, instrutores podem espelhar as telas dos seus dispositivos móveis no computador da sala sem a necessidade de hardware ou de uma infinidade de cabos. Com o Mirroring360 Pro, os professores podem transmitir a sua tela para até 40 participantes que podem visualizá-la em seus dispositivos com um simples link.
Splashtop Classroom
Para um nível ainda maior de interatividade, o Splashtop Classroom oferece um software de colaboração que permite que os professores compartilhem o conteúdo da aula com os dispositivos dos seus alunos.
Os professores também podem usar o seu computador Mac ou PC com um dispositivo iPad ou Android para controlar e anotar o conteúdo das aulas em qualquer lugar da sala de aula. Isso evita que os professores fiquem presos às suas mesas e permite que eles se movam pela sala de aula para interagir com os alunos, sem perder o acesso total ao seu PC ou Mac.
Os professores podem compartilhar as telas do seu computador com iPads, iPhones e dispositivos Android dos seus alunos (além dos Chromebooks e computadores Windows ou Mac com um navegador Chrome). Os alunos podem assistir a aula diretamente na tela. Melhor ainda, os professores podem esse controle aos seus alunos e anotar todo o conteúdo da aula diretamente nos seus próprios dispositivos.
Acesso Remoto Splashtop
Com o Splashtop Remote Access, os professores podem utilizar os seus smartphones para aceder e controlar remotamente o seu computador. Na tela do dispositivo móvel, você verá a tela do computador remoto em tempo real e poderá assumir o controle dele como se estivesse sentado na frente dele.
Além disso, as instituições de ensino podem oferecer aos seus alunos o acesso remoto a computadores do laboratório de computação a partir de seus dispositivos móveis (além de tablets e computadores) para que eles possam acessar softwares escolares da distância da sua casa.
Rápido, Confiável e Seguro
Todos esses excelentes recursos vem acompanhados pelas conexões rápidas, confiáveis e seguras da Splashtop. Isso significa que seus dados estão seguros, você pode contar com uma conexão ótima que não vai travar.
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