Análise do Desktop Remoto Splashtop: Chase Rubin

A Splashtop é um serviço valioso para qualquer empresa ou indivíduo que precisa acessar computadores remotamente. A Splashtop é ideal para profissionais de TI e help desks. Também é um produto muito útil para pessoas que possuem computadores domésticos e empresariais e precisar acessar material dos seus computadores desktop mesmo quando estão longe do escritório. A Splashtop funciona em qualquer dispositivo, oferecendo o acesso remoto a qualquer pessoa a qualquer momento.

Chase Rubin, empreendedor de tecnologia e utilizador Splashtop, oferece as suas ideias sobre o serviço. Ele dá as razões pelas quais qualquer empresa pode tirar partido dos serviços de Splashtop. Chase Rubin também compara o Splashtop a outras empresas do ramo.

Qual produto Splashtop você usa?

Eu uso [Splashtop Business Access] ambiente de trabalho remoto. Isto ajuda-me a aceder à informação no meu computador de trabalho enquanto estou por aí. Sou capaz de abrir o meu desktop doméstico no meu tablet quando preciso de aceder aos dados. É especialmente útil para reuniões de clientes. Sou capaz de partilhar informação directamente com os meus clientes e responder a quaisquer perguntas que eles possam ter sobre os meus serviços. Acredito que Splashtop faz com que o meu negócio funcione mais suavemente.

Como é que estás a usar o Splashtop?

Eu uso a Splashtop para acessar os dados do meu computador de escritório quando estou distante. Desta forma, posso acessar os dados e projetos dos meus clientes. Eles ficam muito gratos pela minha capacidade de ser tão flexível ao cumprir minhas tarefas. Se eu tivesse um componente de TI ou help desk para minha empresa, eu também usaria o acesso remoto com minhas equipes de TI e suporte. Se minha startup continuar crescendo e eu precisar desses serviços, eu definitivamente escolheria a Splashtop.

Por quê você gosta da Splashtop?

Splashtop fornece uma solução chave na mão para o acesso remoto. Seria possível fazê-lo sem usar um serviço como o Splashtop, mas é tão fácil de usar que elimina a dura curva de aprendizagem de configurares tu próprio este tipo de acesso. Acredito que usar o Splashtop tornou o meu negócio mais ágil e pronto para lidar com quaisquer dificuldades que o negócio me coloca no caminho.

Como é que o Splashtop vence a competição ou qualquer outro produto semelhante que já tenhas usado?

Experimentei um serviço remoto diferente antes de usar o Splashtop, e estou entusiasmado com a forma como o Splashtop vence a competição. O Splashtop funciona mais rapidamente e com menos atraso que os seus concorrentes. A vantagem número um do Splashtop está na sua facilidade de configuração e facilidade de utilização. A interface é intuitiva, e não ocupa o valioso tempo dos donos de negócios em aprender a usar o produto.

Quer experimentar a Splashtop? Inicie uma avaliação gratuita agora mesmo e descubra o que uma solução de acesso remoto de alta qualidade é capaz de fazer. Não é necessário inserir seu cartão de crédito.

