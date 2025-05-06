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Splashtop New Features

Splashtop Novas Características Setembro - Outubro 2020

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
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A Splashtop lançou as versões 3.4.2.0 dos aplicativos Splashtop Business e streamers para assinantes (e usuários da avaliação) do Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS e Splashtop no Local.

Quais são as novidades da versão 3.4.2.0 dos aplicativos Splashtop Business e seus streamers?

Estas são algumas das principais novidades e aprimoramentos nas atualizações 3.4.2.0 (Windows, Mac e iOS) e 3.4.6.3 (Android):

Fixe os seus computadores favoritos

Agora, na sua lista de computadores, você pode fixar os seus computadores favoritos. Você também pode ver todos os computadores que já foram fixados em apenas um olhar.

Two screenshots: the left shows a dropdown menu with options like Show Groups and Show Favorites; the right shows a software interface with a search bar and various pop-up menus for favorites and group assignments.

Logoff após a desconexão de uma sessão remota

Os Admins podem agora optar por fazer o log off automático no final de uma sessão remota.

Configuração de uma política de gravação de sessão

Os administradores agora podem especificar um caminho em uma unidade de rede para que os membros da equipe salvem gravações de sessão por meio de um mecanismo à prova de falhas. Eles também podem habilitar a gravação automática quando uma sessão remota for iniciada e definir limites de tamanho.

Screenshot showing the option Enable session recording checked in a remote access apps settings, with a pop-up window open below for session recording setup, including storage path and size limits for Windows and Mac.

Expansão do suporte do Android com SOS

A list of device brands that support remote access with SOS, including Acer, HTC, OPPO, Alcatel, Huawei, Realmi, Asus, Lenovo, Samsung, Blackberry, LG, Sony, Essential, Motorola, Vivo, Google, Nokia, Xiaomi, Honor, OnePlus, and ZTE.

Auto-login após reinicialização remota numa sessão SOS

Quando você está em uma sessão remota do Splashtop SOS acessando um computador Windows e reinicializa o computador remoto normalmente, ou agora até mesmo no modo de segurança, agora você pode fazer o login sem precisar inserir suas credenciais novamente. Disponível para reinicialização normal de computadores Mac.

A Windows dialog box titled Save Windows Credentials prompts for username, password, and domain, with ryantseng filled in for username and a masked password. OK and Cancel buttons are at the bottom.

Stylus remoto (beta)

Sessões remotas Splashtop agora suportam dispositivos stylus que usam a injeção de entrada da caneta. Eventos da caneta como pressão, orientação, inclinação, tamanho e muito mais agora são suportados. Os usuários podem usar dispositivos como Wacom, Surface, PenPower e Apple Pencil durante as sessões remotas.

Two side-by-side screenshots show remote desktop menus. The left menu includes “Enable Remote Stylus,” while the right menu on a tablet interface includes “Enable Remote Apple Pencil,” with similar other control options listed.

Outras características novas incluem:

  • Suporte para o joystick Sony DualShock4

  • Melhoria da integração da Autenticação Única com o System for Cross-Domain Identity Management: aprovisionar automaticamente grupos e usuários do provedor de identidade (atualmente Azure AD) para a equipe Splashtop

  • Mecanismo de bloqueio de endpoint no qual o Splashtop para Windows grava logs no Visualizador de Eventos

  • Capacidade de 'Verificar o Estado do Servidor' a partir do menu Ajuda

  • Correcções de bugs

Acesso Agendado (no Splashtop para Laboratórios Remotos)

Os Admins podem agora agendar o acesso dos utilizadores/grupos de utilizadores a computadores ou grupos de computadores, permitindo-lhes o acesso remoto apenas durante as faixas horárias especificadas. Esta funcionalidade está actualmente disponível no plano Splashtop for Remote Labs.

A webpage showing the Schedule Access section on Splashtop. The Management menu is open, highlighting Scheduled Access. A blue Create Resource button is visible with a resource named CTE Lab 1 listed below.

O Splashtop Enterprise agora é Splashtop no Local

A solução local auto-hospedada da Splashtop, anteriormente conhecida como Splashtop Enterprise, agora foi renomeada como Splashtop no Local.

Splashtop On-Prem logos in blue and green, with icons and the text “on-prem.” Background shows faint outlines of computers, globes, and tech symbols.

Como posso obter as atualizações mais recentes da Splashtop?

Como de costume, os aplicativos e streamers atualizados estão disponíveis em https://www.splashtop.com/downloads. Em seguida, eles serão disponibilizados através do recurso “Verificar Atualizações” e, finalmente, a atualização será implementada automaticamente nos streamers existentes, então você poderá atualizar seus aplicativos Windows ou Mac.

Os aplicativos e streamers da versão 3.4.2.0 que ficaram disponíveis depois de 23 de setembro de 2020 incluem o Splashtop Business App, Splashtop Streamer e o aplicativo SOS Splashtop para Windows. As versões 3.4.2.0 para Mac e iOS estarão disponíveis em outubro.

A aplicação Android versão 3.4.6.3, Splashtop Streamer para Android 3.4.4, e Splashtop SOS para Android 3.4.4, também foram lançados e estão disponíveis na Loja de Jogo do Google.

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