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Splashtop New Features

Novos recursos da Splashtop no 2º trimestre de 2021

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
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Aumentando a produtividade e as funcionalidades das sessões remotas

Com a versão v3460 de maio de 2021, apresentamos recursos que tornam as sessões remotas da Splashtop ainda mais eficientes e produtivas. Use a versão mais recente dos aplicativos e streamers Splashtop Business para ter acesso aos novos recursos que se aplicam à sua assinatura.

Vamos ver alguns dos principais recursos apresentados:

Atalho Desktop

A computer screen shows a remote desktop management app on the left with a menu open for a selected session, and a mobile device management interface on the right displaying device details and control options.

Conecte-se a um computador sem precisar abrir o aplicativo Splashtop! Basta criar um atalho na área de trabalho ou na tela inicial e clicar nele para se conectar ao computador.

Saiba mais sobre como criar um atalho desktop

Pool de Conexões

A software window displays a schedule with resource names and times. A blue Connect button is highlighted for Resource 3, showing 24,581 available sessions. Other resources and scheduling details are listed above and below.

É agora muito mais fácil para os utilizadores ligarem-se a um computador disponível durante o seu tempo de acesso programado. Define um grupo de computadores como um pool de ligações. Quando os utilizadores clicam para se ligarem, estão ligados a um computador disponível dentro da piscina - não há necessidade de procurar um computador disponível.

Disponível no Splashtop Enterprise. Para Windows, Mac e iOS (brevemente para Android).

Aprende mais sobre a utilização do pool de ligações

Notas de Sessão Aprimoradas

A dropdown menu highlights Session Notes in pink on the left, while on the right, a Session Notes window displays fields for Subject and Notes on a blue computer desktop background.

Edite as notas de sessão durante ou após a sessão usando o aplicativo Splashtop Business. Anteriormente, esse recurso estava disponível apenas no console my.splashtop.

Aprende mais sobre a criação de notas de sessão

Opção para Passar Atalhos de Teclado

A context menu is open showing options like Blank Screen, Lock Keyboard and Mouse, Enable Remote Stylus, and others. Keyboard Shortcuts is hovered, revealing Send Splashtop Shortcuts.

Os atalhos de teclado agora podem ser desativados, permitindo que os usuários escolham se os atalhos suportados são repetidos pela sessão remota ou não.

Aprende mais sobre como passar pelos atalhos do teclado

Mais Opções de Resolução

A computer settings window displays system details and connection options, with a dropdown menu open showing various screen resolution options for a remote computer, including “Native resolution of remote computer.”.

Escolha entre mais opções de resolução antes de se conectar ao computador remoto. Se não houver uma opção de resolução que se adapte à sua tela, a Splashtop substitui a seleção atual para a resolução mais adequada.

Aprende mais sobre as opções de resolução

Codec de Gravação de Sessões Melhorado

Screenshot of a settings window for session recording. The “Use VP9 as recording codec” option is checked, with a note stating VP9 offers smaller file size and less FPS drop, but requires higher computer performance.

A nova opção de codec de vídeo ajuda na criação de gravações de sessão de maior qualidade com tamanhos de arquivo menores. Observe que esta opção requer um maior desempenho do computador.

Salvar Transcrição de Chat no Console Web (agora disponível na v3462)

Faça o upload e salve o histórico completo do bate-papo do my.splashtop console. Os administradores também podem optar por ativar uma configuração de equipe para fazer o upload automático das transcrições de bate-papo.

Ferramenta Cloud Build SOS (agora disponível na v3462)

Os utilizadores podem personalizar o tema da aplicação SOS, as configurações predefinidas e a declaração de exoneração de responsabilidade a partir da sua consola my.splashtop e criar a aplicação personalizada online. Isto substitui o processo anterior de personalização na aplicação e o envio de um pedido à Splashtop para criar o executável. O aplicativo personalizado pode ser baixado ou compartilhado por meio de um link com os usuários finais.

Sabe mais sobre como personalizar e personalizar a marca da aplicação SOS

Ativar Tela em Branco para Linux

Computer screen showing a toolbar with various icons, one icon is circled in red and a dropdown menu is open with options Blank Screen and Lock Keyboard and Mouse visible.

Os usuários remotos de computadores Linux podem deixar o monitor do computador remoto totalmente branco para aumentar a sua segurança e impedir que outras pessoas vejam o seu acesso remoto ao usar a Splashtop. Esse recurso já está disponível para computadores Windows e Mac.

Podes experimentar as nossas soluções de acesso remoto e as novas funcionalidades gratuitamente hoje!

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