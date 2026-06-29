Novos recursos da Splashtop no 2º trimestre de 2021

Aumentando a produtividade e as funcionalidades das sessões remotas
Com a versão v3460 de maio de 2021, apresentamos recursos que tornam as sessões remotas da Splashtop ainda mais eficientes e produtivas. Use a versão mais recente dos aplicativos e streamers Splashtop Business para ter acesso aos novos recursos que se aplicam à sua assinatura.
Vamos ver alguns dos principais recursos apresentados:
Atalho Desktop
Conecte-se a um computador sem precisar abrir o aplicativo Splashtop! Basta criar um atalho na área de trabalho ou na tela inicial e clicar nele para se conectar ao computador.
Saiba mais sobre como criar um atalho desktop
Pool de Conexões
É agora muito mais fácil para os utilizadores ligarem-se a um computador disponível durante o seu tempo de acesso programado. Define um grupo de computadores como um pool de ligações. Quando os utilizadores clicam para se ligarem, estão ligados a um computador disponível dentro da piscina - não há necessidade de procurar um computador disponível.
Dispon�ível no Splashtop Enterprise. Para Windows, Mac e iOS (brevemente para Android).
Aprende mais sobre a utilização do pool de ligações
Notas de Sessão Aprimoradas
Edite as notas de sessão durante ou após a sessão usando o aplicativo Splashtop Business. Anteriormente, esse recurso estava disponível apenas no console my.splashtop.
Aprende mais sobre a criação de notas de sessão
Opção para Passar Atalhos de Teclado
Os atalhos de teclado agora podem ser desativados, permitindo que os usuários escolham se os atalhos suportados são repetidos pela sessão remota ou não.
Aprende mais sobre como passar pelos atalhos do teclado
Mais Opções de Resolução
Escolha entre mais opções de resolução antes de se conectar ao computador remoto. Se não houver uma opção de resolução que se adapte à sua tela, a Splashtop substitui a seleção atual para a resolução mais adequada.
Aprende mais sobre as opções de resolução
Codec de Gravação de Sessões Melhorado
A nova opção de codec de vídeo ajuda na criação de gravações de sessão de maior qualidade com tamanhos de arquivo menores. Observe que esta opção requer um maior desempenho do computador.
Salvar Transcrição de Chat no Console Web (agora disponível na v3462)
Faça o upload e salve o histórico completo do bate-papo do my.splashtop console. Os administradores também podem optar por ativar uma configuração de equipe para fazer o upload automático das transcrições de bate-papo.
Ferramenta Cloud Build SOS (agora disponível na v3462)
Os utilizadores podem personalizar o tema da aplicação SOS, as configurações predefinidas e a declaração de exoneração de responsabilidade a partir da sua consola my.splashtop e criar a aplicação personalizada online. Isto substitui o processo anterior de personalização na aplicação e o envio de um pedido à Splashtop para criar o executável. O aplicativo personalizado pode ser baixado ou compartilhado por meio de um link com os usuários finais.
Sabe mais sobre como personalizar e personalizar a marca da aplicação SOS
Ativar Tela em Branco para Linux
Os usuários remotos de computadores Linux podem deixar o monitor do computador remoto totalmente branco para aumentar a sua segurança e impedir que outras pessoas vejam o seu acesso remoto ao usar a Splashtop. Esse recurso já está disponível para computadores Windows e Mac.