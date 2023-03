Novos recursos da Splashtop no 2º trimestre de 2021

Aumentando a produtividade e as funcionalidades das sessões remotas

Com a versão v3460 de maio de 2021, apresentamos recursos que tornam as sessões remotas da Splashtop ainda mais eficientes e produtivas. Use a versão mais recente dos aplicativos e streamers Splashtop Business para ter acesso aos novos recursos que se aplicam à sua assinatura.

Vamos ver alguns dos principais recursos apresentados:

Atalho Desktop

Conecte-se a um computador sem precisar abrir o aplicativo Splashtop! Basta criar um atalho na área de trabalho ou na tela inicial e clicar nele para se conectar ao computador.

Disponível no Splashtop Business Access Pro, Splashtop Remote Support,Splashtop SOS e Splashtop Enterprise (incluindo legacy). Para Windows, Mac e iOS (em breve para Android).

Saiba mais sobre como criar um atalho desktop

Pool de Conexões

É agora muito mais fácil para os utilizadores ligarem-se a um computador disponível durante o seu tempo de acesso programado. Define um grupo de computadores como um pool de ligações. Quando os utilizadores clicam para se ligarem, estão ligados a um computador disponível dentro da piscina - não há necessidade de procurar um computador disponível.

Disponível em Splashtop Enterprise. Para Windows, Mac, e iOS (em breve para Android).

Aprende mais sobre a utilização do pool de ligações

Notas de Sessão Aprimoradas

Edite as notas de sessão durante ou após a sessão usando o aplicativo Splashtop Business. Anteriormente, esse recurso estava disponível apenas no console my.splashtop.

Disponível no Splashtop Remote Support,Splashtop SOS e Splashtop Enterprise. Para Windows, Mac e iOS (em breve para Android).

Aprende mais sobre a criação de notas de sessão

Opção para Passar Atalhos de Teclado

Os atalhos de teclado agora podem ser desativados, permitindo que os usuários escolham se os atalhos suportados são repetidos pela sessão remota ou não.

Disponível em todos os produtos Splashtop Business (incluindo legacy). Para Windows e Mac.

Aprende mais sobre como passar pelos atalhos do teclado

Mais Opções de Resolução

Escolha entre mais opções de resolução antes de se conectar ao computador remoto. Se não houver uma opção de resolução que se adapte à sua tela, a Splashtop substitui a seleção atual para a resolução mais adequada.

Disponível em todos os produtos Splashtop Business (incluindo legacy). Para Windows, Mac e iOS.

Aprende mais sobre as opções de resolução

Codec de Gravação de Sessões Melhorado

A nova opção de codec de vídeo ajuda na criação de gravações de sessão de maior qualidade com tamanhos de arquivo menores. Observe que esta opção requer um maior desempenho do computador.

Disponível para Windows no Splashtop Business Access Pro, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS e Splashtop Enterprise.

Salvar Transcrição de Chat no Console Web (agora disponível na v3462)

Faça o upload e salve o histórico completo do bate-papo do my.splashtop console. Os administradores também podem optar por ativar uma configuração de equipe para fazer o upload automático das transcrições de bate-papo.

Disponível no Splashtop Remote Support,Splashtop SOS e Splashtop Enterprise. Para Windows, Mac e Android.

Ferramenta Cloud Build SOS (agora disponível na v3462)

Os usuários do Splashtop SOS e do Splashtop Enterprise podem personalizar o tema do aplicativo SOS, as configurações padrão e a isenção de responsabilidade do seu console my.splashtop e criar um aplicativo personalizado online. Isso substitui o processo anterior de personalização dentro do aplicativo e enviar uma solicitação à Splashtop para criar um executável. O aplicativo personalizado pode ser baixado ou compartilhado por meio de um link com os usuários finais.

Saiba mais sobre personalização e personalização de marca do aplicativo Splashtop SOS

Ativar Tela em Branco para Linux

Os usuários remotos de computadores Linux podem deixar o monitor do computador remoto totalmente branco para aumentar a sua segurança e impedir que outras pessoas vejam o seu acesso remoto ao usar a Splashtop. Esse recurso já está disponível para computadores Windows e Mac.

Disponível com acesso não supervisionado em todos os produtos Splashtop Business (Linux Streamer v3.0.2.0).

