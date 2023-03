Splashtop Novas Características Abril-Maio 2019

Aqui estão algumas das novas funcionalidades adicionadas ao acesso remoto Splashtop e soluções de suporte remoto em Abril e Maio de 2019.

Splashtop Business App atualizado para Android

O Splashtop Business App para Android foi atualizado com um novo visual e novas funcionalidades. Os novos recursos incluem:

Design novo

Recolher/Expandir grupos, salvar o status do grupo

Fácil troca entre contas Splashtop

Página de detalhes do computador actualizada e optimizada

Suporte a até 4 sessões ao vivo

Guia recente que mostra o histórico da sessão

Mostrar/Ocultar mouse remoto

Mostrar o nome do dispositivo Streamer

Suporta Inglês, Espanhol, Português, Japonês, Alemão, Chinês Simplificado, Italiano e Francês

Descarrega a mais recente aplicação Splashtop Business para Android

Comprar e implantar a Segurança de Terminais Bitdefender

Protege os teus computadores através da compra e implementação de segurança Bitdefender a partir da tua consola my.Splashtop.com. Esta funcionalidade está disponível nos planos Splashtop Remote Support (Basic, Plus, Premium) e Splashtop SOS (SOS+10 e SOS Unlimited) que incluem acesso não vigiado ao computador. Acede a esta nova categoria em Management | Endpoint Security ou Management | Antivírus , dependendo do teu plano Splashtop.

Clica aqui para saberes mais

Ver Estado de Segurança do Ponto Final

Ver o estado da protecção de segurança dos terminais para computadores Windows com Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky, e muito mais. Certifica-te de que os teus pontos finais estão protegidos. Esta funcionalidade está disponível em Remote Support Premium.

Confira as suas Assinaturas Ativas

Agora é fácil ver qual(is) plano(s) Splashtop está(ão) inscrito(s). Basta clicares na seta para baixo no canto superior direito do teu tablier my.Splashtop.com para os veres. Podes clicar no painel de informação em baixo para ver e gerir as tuas subscrições.

Splashtop Classroom App agora Suporta Dispositivos para Estudantes iOS

A aplicação Splashtop Classroom foi actualizada para que agora os dispositivos iOS dos alunos possam ver o ecrã partilhado do professor e participar interactivamente. Os professores podem controlar o computador da sala de aula e anotar o ecrã usando o seu iPad, tablet Android, ou outro computador. Splashtop Classroom Downloads

Localização melhorada do my.Splashtop.com

Actualização e localização melhorada para Alemão e Espanhol. O site my.Splashtop.com é apresentado em diferentes idiomas, dependendo da preferência de idioma definida no teu navegador de internet.

