Splashtop Novas Características Abril-Maio 2019

Aqui estão algumas das novas funcionalidades adicionadas ao acesso remoto Splashtop e soluções de suporte remoto em Abril e Maio de 2019.
Splashtop Business App atualizado para Android
O Splashtop Business App para Android foi atualizado com um novo visual e novas funcionalidades. Os novos recursos incluem:
Design novo
Recolher/Expandir grupos, salvar o status do grupo
Fácil troca entre contas Splashtop
Página de detalhes do computador actualizada e optimizada
Suporte a até 4 sessões ao vivo
Guia recente que mostra o histórico da sessão
Mostrar/Ocultar mouse remoto
Mostrar o nome do dispositivo Streamer
Suporta Inglês, Espanhol, Português, Japonês, Alemão, Chinês Simplificado, Italiano e Francês
Descarrega a mais recente aplicação Splashtop Business para Android
Comprar e implantar a Segurança de Terminais Bitdefender
Protege os teus computadores comprando e implementando o Bitdefender endpoint security a partir da tua consola my.splashtop.com. Esta funcionalidade está disponível no Splashtop Remote Support e inclui acesso ao computador sem supervisão. Acede a esta nova categoria em Management | Endpoint Security ou Management | Antivirus, dependendo do teu plano Splashtop.
Clique aqui para saber mais
Ver Estado de Segurança do Ponto Final
Ver o estado da protecção de segurança dos terminais para computadores Windows com Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky, e muito mais. Certifica-te de que os teus pontos finais estão protegidos. Esta funcionalidade está disponível em Remote Support Premium.
Confira as suas Assinaturas Ativas
Agora é fácil ver qual(is) plano(s) Splashtop está(ão) inscrito(s). Basta clicares na seta para baixo no canto superior direito do teu tablier my.Splashtop.com para os veres. Podes clicar no painel de informação em baixo para ver e gerir as tuas subscrições.
Splashtop Classroom App agora Suporta Dispositivos para Estudantes iOS
A aplicação Splashtop Classroom foi actualizada para que agora os dispositivos iOS dos alunos possam ver o ecrã partilhado do professor e participar interactivamente. Os professores podem controlar o computador da sala de aula e anotar o ecrã usando o seu iPad, tablet Android, ou outro computador. Splashtop Classroom Downloads
Localização melhorada do my.Splashtop.com
Actualização e localização melhorada para Alemão e Espanhol. O site my.Splashtop.com é apresentado em diferentes idiomas, dependendo da preferência de idioma definida no teu navegador de internet.