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Splashtop New Features

Splashtop Novas Características Abril-Maio 2019

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Aqui estão algumas das novas funcionalidades adicionadas ao acesso remoto Splashtop e soluções de suporte remoto em Abril e Maio de 2019.

Splashtop Business App atualizado para Android

O Splashtop Business App para Android foi atualizado com um novo visual e novas funcionalidades. Os novos recursos incluem:

  • Design novo

  • Recolher/Expandir grupos, salvar o status do grupo

  • Fácil troca entre contas Splashtop

  • Página de detalhes do computador actualizada e optimizada

  • Suporte a até 4 sessões ao vivo

  • Guia recente que mostra o histórico da sessão

  • Mostrar/Ocultar mouse remoto

  • Mostrar o nome do dispositivo Streamer

  • Suporta Inglês, Espanhol, Português, Japonês, Alemão, Chinês Simplificado, Italiano e Francês

Descarrega a mais recente aplicação Splashtop Business para Android

A mobile app screen shows a list of three computers, with a sorting menu open. The menu offers sorting by Computer Name, OS, or Online status, and order by Ascending or Descending, with Ascending selected.

Comprar e implantar a Segurança de Terminais Bitdefender

Protege os teus computadores comprando e implementando o Bitdefender endpoint security a partir da tua consola my.splashtop.com. Esta funcionalidade está disponível no Splashtop Remote Support e inclui acesso ao computador sem supervisão. Acede a esta nova categoria em Management | Endpoint Security ou Management | Antivirus, dependendo do teu plano Splashtop.
Clique aqui para saber mais

A screenshot of Splashtop�’s web interface shows a dropdown menu under “Management” with “Endpoint Security” highlighted. The page displays subscription options and pricing for Bitdefender antivirus.

Ver Estado de Segurança do Ponto Final

Ver o estado da protecção de segurança dos terminais para computadores Windows com Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky, e muito mais. Certifica-te de que os teus pontos finais estão protegidos. Esta funcionalidade está disponível em Remote Support Premium.

Confira as suas Assinaturas Ativas

Agora é fácil ver qual(is) plano(s) Splashtop está(ão) inscrito(s). Basta clicares na seta para baixo no canto superior direito do teu tablier my.Splashtop.com para os veres. Podes clicar no painel de informação em baixo para ver e gerir as tuas subscrições.

A dropdown menu showing options: Remote Support (Premium), SOS (Basic), Account Info, Subscriptions, Quick Setup Guide, and Log Out. The Remote Support and SOS options are highlighted with a yellow border.

Splashtop Classroom App agora Suporta Dispositivos para Estudantes iOS

A aplicação Splashtop Classroom foi actualizada para que agora os dispositivos iOS dos alunos possam ver o ecrã partilhado do professor e participar interactivamente. Os professores podem controlar o computador da sala de aula e anotar o ecrã usando o seu iPad, tablet Android, ou outro computador. Splashtop Classroom Downloads

A teacher holding a tablet stands in front of a classroom, teaching about penguins. Students sit at desks, each using a tablet, while a presentation with penguin images is displayed on a large screen.

Localização melhorada do my.Splashtop.com

Actualização e localização melhorada para Alemão e Espanhol. O site my.Splashtop.com é apresentado em diferentes idiomas, dependendo da preferência de idioma definida no teu navegador de internet.

Vê também estes novos artigos anteriores

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