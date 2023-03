Splashtop Novas Características Jan-Fev 2018

"Cola" uma Senha no Ecrã de Login do Windows

- O Windows requer que as senhas sejam digitadas, por isso copiar e depois colar uma senha no ecrã de login do Windows quando anteriormente não era possível aceder remotamente a um computador. Existe agora uma nova opção de menu chamada "Paste Clipboard as Keystrokes" que a faz funcionar. Esta nova funcionalidade é adicionada à aplicação Splashtop Business a partir da versão 3.2.0.0.