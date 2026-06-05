Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Splashtop New Features

Splashtop Novas Características Jan-Fev 2018

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

Aqui estão algumas das novas funcionalidades do Splashtop adicionadas de Janeiro a Fevereiro de 2018 por linha de produtos.

Acesso Remoto e Suporte Remoto Splashtop

  • "Cola" uma Senha no Ecrã de Login do Windows

    - O Windows requer que as senhas sejam digitadas, por isso copiar e depois colar uma senha no ecrã de login do Windows quando anteriormente não era possível aceder remotamente a um computador. Existe agora uma nova opção de menu chamada "Paste Clipboard as Keystrokes" que a faz funcionar. Esta nova funcionalidade é adicionada à aplicação Splashtop Business a partir da versão 3.2.0.0. 

  • Splashtop Business App para Windows, Versão Portátil

     - Baixe uma versão da aplicação Splashtop Business para Windows que NÃO necessita de instalação. Transporta-o numa unidade USB e executa-o em qualquer computador Windows onde prefiras não instalar software. Basta lançá-lo, iniciar sessão na tua conta Splashtop Remote Access ou Splashtop Remote Support e começar a aceder remotamente aos teus computadores. 

    Saiba mais

  • Guarde uma cópia do Suporte Remoto no desktop remoto dos seus clientes

     - Queres ter a certeza de que os clientes a quem dás suporte através do Splashtop Remote Support podem facilmente obter ajuda da próxima vez? Guarda uma cópia da aplicação SOS nos seus computadores de secretária, para que possam voltar a encontrá-la rapidamente. Procura o item de menu "Add SOS to Desktop" na aplicação SOS

  • Existem também correcções de bugs nas aplicações Splashtop Business 3.2.0.0, 3.2.0.0 streamers, e na consola web my.splashtop.com

Splashtop Personal

  • iPhone X Suporte de ecrã completo - Splashtop Personal for iPhone agora suporta iPhone X ecrã completo a partir da versão 2.7.4.5 - Obter a aplicação

  • Nova opção mensal para assinaturas de Acesso a Qualquer Lugar. Nota que a subscrição anual é de longe o melhor valor.

  • A nova versão 2.7.4.5 das aplicações pessoais para iPhone e iPad também tem as últimas correcções de bugs

Mirroring360

  • A aplicação Mirroring360 Windows versão 2.3.1.7 inclui melhorias no desempenho da versão Pro, uma funcionalidade de Sharing Timeout, melhorias para a reprodução de vídeos do YouTube, melhorias de estabilidade e correcções de bugs - downloads do Mirroring360

Mais em breve

Veja informações sobre nossos lançamentos mais recentes no site da Splashtop.

Comece agora!
Experimente uma avaliação GRATUITA da Splashtop
Teste gratuito


Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Anúncios

Faturação mensal para Splashtop AEM

Saiba mais
Anúncios

Atualizações de produto Splashtop 2026: resumo do primeiro semestre

Saiba mais
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Anúncios

Recapitulação de Produtos de 2025: Avanços na Gestão e Segurança de Endpoints

Saiba mais
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Anúncios

Plataforma Unificada da Splashtop para Operações de TI Modernas

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog