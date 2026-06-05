Splashtop Novas Características Jan-Fev 2018

Aqui estão algumas das novas funcionalidades do Splashtop adicionadas de Janeiro a Fevereiro de 2018 por linha de produtos.
Acesso Remoto e Suporte Remoto Splashtop
"Cola" uma Senha no Ecrã de Login do Windows
- O Windows requer que as senhas sejam digitadas, por isso copiar e depois colar uma senha no ecrã de login do Windows quando anteriormente não era possível aceder remotamente a um computador. Existe agora uma nova opção de menu chamada "Paste Clipboard as Keystrokes" que a faz funcionar. Esta nova funcionalidade é adicionada à aplicação Splashtop Business a partir da versão 3.2.0.0.
Splashtop Business App para Windows, Versão Portátil
- Baixe uma versão da aplicação Splashtop Business para Windows que NÃO necessita de instalação. Transporta-o numa unidade USB e executa-o em qualquer computador Windows onde prefiras não instalar software. Basta lançá-lo, iniciar sessão na tua conta Splashtop Remote Access ou Splashtop Remote Support e começar a aceder remotamente aos teus computadores.
Guarde uma cópia do Suporte Remoto no desktop remoto dos seus clientes
- Queres ter a certeza de que os clientes a quem dás suporte através do Splashtop Remote Support podem facilmente obter ajuda da próxima vez? Guarda uma cópia da aplicação SOS nos seus computadores de secretária, para que possam voltar a encontrá-la rapidamente. Procura o item de menu "Add SOS to Desktop" na aplicação SOS
Existem também correcções de bugs nas aplicações Splashtop Business 3.2.0.0, 3.2.0.0 streamers, e na consola web my.splashtop.com
Splashtop Personal
iPhone X Suporte de ecrã completo - Splashtop Personal for iPhone agora suporta iPhone X ecrã completo a partir da versão 2.7.4.5 - Obter a aplicação
Nova opção mensal para assinaturas de Acesso a Qualquer Lugar. Nota que a subscrição anual é de longe o melhor valor.
A nova versão 2.7.4.5 das aplicações pessoais para iPhone e iPad também tem as últimas correcções de bugs
Mirroring360
A aplicação Mirroring360 Windows versão 2.3.1.7 inclui melhorias no desempenho da versão Pro, uma funcionalidade de Sharing Timeout, melhorias para a reprodução de vídeos do YouTube, melhorias de estabilidade e correcções de bugs - downloads do Mirroring360
Mais em breve
Ver a lista das próximas funcionalidades que temos planeadas - Ver as próximas funcionalidades
Veja informações sobre nossos lançamentos mais recentes no site da Splashtop.