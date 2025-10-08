Novos recursos da Splashtop Novembro de 2018

Aqui estão algumas das novas funcionalidades adicionadas às soluções de acesso remoto Splashtop em Novembro de 2018. Estas actualizações serão lançadas como actualizações automáticas em streamer ou através de notificações de actualização para as aplicações dos clientes nas próximas semanas. Se queres as actualizações mais cedo, clica em "Procura actualizações" no Streamer ou vai a para descarregar a última versão das aplicações clientes Business.
As seguintes actualizações foram lançadas a 2 de Novembro de 2018
Splashtop Streamer 3.2.8.0 par Windows
Splashtop Streamer 3.2.8.1 para Mac
Splashtop Business App 3.2.8.0 para Windows
Splashtop Business App 3.2.8.0 para Mac
Aplicativo Splashtop Business como um ícone do sistema Windows
Precisas de limpar algum espaço na tua barra de tarefas do Windows mas ainda queres ter acesso rápido à tua aplicação Splashtop Business? Agora tens a opção de o teres disponível como ícone no tabuleiro do teu sistema Windows depois de clicares no X para fechares a aplicação.
Para activar ou desactivar esta opção, vá para File | Options... e verifique "Mostrar ícone do tabuleiro do sistema".
Arrasta janelas entre ecrãs em modo multi monitor
Quando visualizas vários monitores remotos em vários monitores locais, podes agora arrastar Windows entre monitores com o rato. Esta funcionalidade está agora disponível para Windows e Mac. Isso se aplica às edições do produto que incluem recursos de acesso remoto de vários monitores, como o Remote Access Pro, o Remote Support Plus e o Remote Support Premium.
Compatibilidade melhorada com macOS 10.14 Mojave
Melhorámos a compatibilidade com o MacOS 10.14 Mojave, incluindo áudio, impressão remota e controlo de acessibilidade.
Correcções e melhorias
As atualizações mais recentes também incluem várias correções de bugs e confiabilidade de conexão aprimorada, sempre trabalhamos para garantir uma experiência de usuário de alta qualidade.
Novidades em breve
Iremos actualizar este post à medida que mais actualizações forem sendo lançadas.