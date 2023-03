Novos recursos da Splashtop Novembro de 2018

Aqui estão algumas das novas funcionalidades adicionadas às soluções de acesso remoto Splashtop em Novembro de 2018. Estas actualizações serão lançadas como actualizações automáticas em streamer ou através de notificações de actualização para as aplicações dos clientes nas próximas semanas. Se queres as actualizações mais cedo, clica em "Procura actualizações" no Streamer ou vai a para descarregar a última versão das aplicações clientes Business.

As seguintes actualizações foram lançadas a 2 de Novembro de 2018

Splashtop Streamer 3.2.8.0 par Windows

Splashtop Streamer 3.2.8.1 para Mac

Splashtop Business App 3.2.8.0 para Windows

Splashtop Business App 3.2.8.0 para Mac

Aplicativo Splashtop Business como um ícone do sistema Windows

Precisas de limpar algum espaço na tua barra de tarefas do Windows mas ainda queres ter acesso rápido à tua aplicação Splashtop Business? Agora tens a opção de o teres disponível como ícone no tabuleiro do teu sistema Windows depois de clicares no X para fechares a aplicação.

Para activar ou desactivar esta opção, vá para File | Options... e verifique "Mostrar ícone do tabuleiro do sistema".

Arrasta janelas entre ecrãs em modo multi monitor

Quando visualizas vários monitores remotos em vários monitores locais, podes agora arrastar janelas entre monitores com o teu rato. Esta funcionalidade está agora disponível tanto para Windows como para Mac. Isto aplica-se a edições de produtos que incluem capacidades de acesso remoto multi-to-multi monitor como Business Access Pro, Remote Support Plus, Remote Support Premium, e as últimas versões de SOS, SOS+ e SOS Unlimited.

Compatibilidade melhorada com macOS 10.14 Mojave

Melhorámos a compatibilidade com o MacOS 10.14 Mojave, incluindo áudio, impressão remota e controlo de acessibilidade.

Correcções e melhorias

As atualizações mais recentes também incluem várias correções de bugs e confiabilidade de conexão aprimorada, sempre trabalhamos para garantir uma experiência de usuário de alta qualidade.

Novidades em breve

Iremos actualizar este post à medida que mais actualizações forem sendo lançadas.

Actualizações prévias