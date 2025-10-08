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Splashtop New Features

Novos recursos da Splashtop Novembro de 2018

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Aqui estão algumas das novas funcionalidades adicionadas às soluções de acesso remoto Splashtop em Novembro de 2018. Estas actualizações serão lançadas como actualizações automáticas em streamer ou através de notificações de actualização para as aplicações dos clientes nas próximas semanas. Se queres as actualizações mais cedo, clica em "Procura actualizações" no Streamer ou vai a para descarregar a última versão das aplicações clientes Business.

As seguintes actualizações foram lançadas a 2 de Novembro de 2018

  • Splashtop Streamer 3.2.8.0 par Windows

  • Splashtop Streamer 3.2.8.1 para Mac

  • Splashtop Business App 3.2.8.0 para Windows

  • Splashtop Business App 3.2.8.0 para Mac

Aplicativo Splashtop Business como um ícone do sistema Windows

Precisas de limpar algum espaço na tua barra de tarefas do Windows mas ainda queres ter acesso rápido à tua aplicação Splashtop Business? Agora tens a opção de o teres disponível como ícone no tabuleiro do teu sistema Windows depois de clicares no X para fechares a aplicação.

Two screenshots: The top shows an email application with an arrow pointing to the red close button. The bottom shows a Windows taskbar with an arrow pointing to a purple app icon in the system tray.

Para activar ou desactivar esta opção, vá para File | Options... e verifique "Mostrar ícone do tabuleiro do sistema".

Options window with various checkboxes related to remote desktop settings. An arrow points to the checked “Show system tray icon” option. Buttons for clearing saved credentials, OK, and Cancel appear at the bottom.

Arrasta janelas entre ecrãs em modo multi monitor

Quando visualizas vários monitores remotos em vários monitores locais, podes agora arrastar Windows entre monitores com o rato. Esta funcionalidade está agora disponível para Windows e Mac. Isso se aplica às edições do produto que incluem recursos de acesso remoto de vários monitores, como o Remote Access Pro, o Remote Support Plus e o Remote Support Premium.

Compatibilidade melhorada com macOS 10.14 Mojave

Melhorámos a compatibilidade com o MacOS 10.14 Mojave, incluindo áudio, impressão remota e controlo de acessibilidade.

Correcções e melhorias

As atualizações mais recentes também incluem várias correções de bugs e confiabilidade de conexão aprimorada, sempre trabalhamos para garantir uma experiência de usuário de alta qualidade.

Novidades em breve

Iremos actualizar este post à medida que mais actualizações forem sendo lançadas.

Actualizações prévias

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