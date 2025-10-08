Splashtop Novas Características Empresariais - Abril/Maio 2020

Novas versões das aplicações Splashtop Business e dos Streamers foram lançadas entre o final de março e o início de maio de 2020. Estas novas versões incluem novas funcionalidades como suporte para streaming de alta resolução, Single Sign-On, distribuições Linux suportadas adicionais e muito mais quando utilizas as versões mais recentes das aplicações Splashtop Business com uma subscrição qualificada Splashtop Remote Access ou Remote Support. As novas versões e disponibilidade do aplicativo e do streamer são:
Splashtop Business App 3.3.8.1 lançado no dia 21 de abril de 2020.
Splashtop Business App 3.4.2.8 para Android lançado em 9 de maio de 2020.
Splashtop Business App 3.3.8.0 para Mac lançado a 21 de Abril de 2020
Atualização do Splashtop Business App para iOS lançada em 19 de maio de 2020
Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 para Linux lançado em março
Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 para Windows lançado a 21 de Abril de 2020
Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 para Mac lançado a 14 de Maio de 2020
Os novos recursos da versão mais recente dos aplicativos e streamers Splashtop Business incluem:
Streaming de alta resolução mais rápido com menor uso da CPU no Splashtop Business
O Splashtop Remote Access e o Splashtop Remote Support com as aplicações 3.3.8.0 permitirão a transmissão 4K para vários monitores a 40 fotogramas por segundo (fps) e a transmissão iMac Pro Retina 5K, com baixa latência. Isso será especialmente útil para edição de vídeo, designers de videogames, arquitetos, designers gráficos e outros que estão se comunicando em sistemas de alta resolução para usar software de design e edição.
Veja estas dicas para ativar a aceleração de hardware no Splashtop Streamer e ativar a aceleração de hardware no Splashtop Business App .
Suporte para Single Sign-On no Splashtop Remote Access Pro e Splashtop Remote Support
As integrações SSO estão disponíveis para as subscrições Splashtop Remote Access Pro e Splashtop Remote Support. Para obter informações sobre os preços, contacta o departamento de vendas da Splashtop(formulário de vendas de contacto de acesso remoto, formulário de vendas de contacto de suporte remoto). Estes add-ons requerem as versões 3.3.8.0 das aplicações Splashtop Business e dos streamers.
Organizações e empresas usam SSO para que os funcionários possam usar suas credenciais de identidade compatíveis com SAML existentes para fazer login. Dessa forma, as organizações podem garantir que as senhas dos funcionários atendam aos requisitos de conformidade e segurança. Integrado com SSO, o Splashtop suporta autenticação de dispositivos, bem como autenticação de dois fatores, oferecendo segurança de classe empresarial para os clientes. Suporta Azure, Okta e ADFS.
Saiba mais sobre SSO com Splashtop.
As credenciais de elevação do Suporte Remoto agora podem ser inseridas por usuários remotos
Quando te ligas remotamente a um computador para uma sessão de suporte rápido do Splashtop Remote Support e necessitas de privilégios de administrador, o utilizador final do computador pode agora introduzir de forma segura as suas credenciais para que possas concluir tarefas de nível superior no computador (quando não tens a tua própria conta de administrador nesse computador).
Suporte para acessar mais plataformas de desktop Linux
Novas versões do Splashtop Streamer estão disponíveis para Linux para que você possa acessar computadores executando plataformas de desktop Linux adicionais:
Novo! CentOS 7 e 8
Novo! Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1
Novo! Fedora 29-31
Área de trabalho Ubuntu 16.04 e 18.04
As streamers Linux ainda não suportam o conjunto completo de funcionalidades das streamers Windows e Mac. Podes ver um vídeo em . Se queres aceder ao sistema Windows, Mac ou Linux, experimenta o Splashtop Business App for Chrome no teu navegador Chrome no Linux. A aplicação Chrome do navegador também não tem o conjunto completo de funcionalidades das aplicações nativas para Windows e Mac. As aplicações clientes Windows estão no nosso roadmap futuro e ainda não foi anunciado um calendário de lançamentos.
Outros Novos Recursos
Nova opção: aceleração de hardware (suporte Intel IQSV/NVIDIA CUDA/AMD AMF) no Splashtop Business App para Windows
Nova opção: a panorâmica da borda da tela pode ser ativada/desativada no Splashtop Business App para Windows
Novos recursos podem não estar disponíveis em algumas versões legadas de produtos que não são mais vendidos, mas que ainda são compatíveis com renovações de assinatura.