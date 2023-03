Splashtop Novas Características Empresariais - Abril/Maio 2020

Novas versões do Splashtop Business Apps e Streamers foram lançadas entre o final de março e o início de maio de 2020. Esses novos lançamentos incluem novos recursos como suporte para streaming de alta resolução, autenticação única, distribuições Linux adicionais e muito mais ao usar as versões mais recentes dos aplicativos Splashtop Business com o Splashtop Business Access qualificado, Remote Support ou Assinatura SOS. As novas versões e a disponibilidade dos aplicativos e streamer são:

Splashtop Business App 3.3.8.1 lançado no dia 21 de abril de 2020.

Splashtop Business App 3.4.2.8 para Android lançado em 9 de maio de 2020.

Splashtop Business App 3.3.8.0 para Mac lançado a 21 de Abril de 2020

Atualização do Splashtop Business App para iOS lançada em 19 de maio de 2020

Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 para Linux lançado em março

Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 para Windows lançado a 21 de Abril de 2020

Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 para Mac lançado a 14 de Maio de 2020

Os novos recursos da versão mais recente dos aplicativos e streamers Splashtop Business incluem:

Streaming de alta resolução mais rápido com menor uso da CPU no Splashtop Business

O Splashtop Business Access, o Splashtop Remote Support e o Splashtop SOS com os aplicativos 3.3.8.0 permitirão o streaming 4K em vários monitores a 40 quadros por segundo (fps) e o streaming iMac Pro Retina 5K, com baixa latência. Isso será especialmente útil para edição de vídeo, designers de jogos de vídeo, arquitetos, designers gráficos e outros que estão remotamente em sistemas de alta resolução para usar software de design e edição.

Veja estas dicas para ativar a aceleração de hardware no Splashtop Streamer e ativar a aceleração de hardware no Splashtop Business App .

Suporte ao Single Sign-On no Splashtop Business Access Pro e Splashtop SOS

As integrações SSO estão disponíveis para assinaturas Splashtop Business Access Pro e Splashtop SOS. Informação sobre preços está disponível contactando Splashtop Sales (Business Access contact sales form, SOS contact sales form). Estes complementos requerem as versões 3.3.8.0 das aplicações e streamers Splashtop Business.

Organizações e empresas usam SSO para que os funcionários possam usar suas credenciais de identidade compatíveis com SAML existentes para fazer login. Dessa forma, as organizações podem garantir que as senhas dos funcionários atendam aos requisitos de conformidade e segurança. Integrado com SSO, o Splashtop suporta autenticação de dispositivos, bem como autenticação de dois fatores, oferecendo segurança de classe empresarial para os clientes. Suporta Azure, Okta e ADFS.

Saiba mais sobre SSO com Splashtop.

As credenciais de elevação de SOS agora podem ser inseridas por usuários remotos

Quando você se conecta remotamente em um computador para uma sessão de suporte com o Splashtop SOS e precisa de privilégios do administrador, o usuário final do computador pode inserir as suas credenciais de segurança para que você possa concluir tarefas de nível superior na máquina em questão (caso você não tenha a sua própria conta de administrador nesse computador).

Suporte para acessar mais plataformas de desktop Linux

Novas versões do Splashtop Streamer estão disponíveis para Linux para que você possa acessar computadores executando plataformas de desktop Linux adicionais:

Novo! CentOS 7 e 8

Novo! Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1

Novo! Fedora 29-31

Área de trabalho Ubuntu 16.04 e 18.04

As streamers Linux ainda não suportam o conjunto completo de funcionalidades das streamers Windows e Mac. Podes ver um vídeo em . Se queres aceder ao sistema Windows, Mac ou Linux, experimenta o Splashtop Business App for Chrome no teu navegador Chrome no Linux. A aplicação Chrome do navegador também não tem o conjunto completo de funcionalidades das aplicações nativas para Windows e Mac. As aplicações clientes Windows estão no nosso roadmap futuro e ainda não foi anunciado um calendário de lançamentos.

Outros Novos Recursos

Nova opção: aceleração de hardware (suporte Intel IQSV/NVIDIA CUDA/AMD AMF) no Splashtop Business App para Windows

Nova opção: a panorâmica da borda da tela pode ser ativada/desativada no Splashtop Business App para Windows

Novos recursos podem não estar disponíveis em algumas versões legadas de produtos que não são mais vendidos, mas que ainda são compatíveis com renovações de assinatura.