Vídeo de visão geral do Splashtop Business Access

Eis um vídeo rápido de Splashtop Business Access, criado pelos nossos estagiários de verão de 2018.
Nota: O Splashtop Business Access chama-se agora Splashtop Remote Access. O nome do produto foi alterado, mas os recursos e funcionalidades permanecem os mesmos.
Splashtop Business Access - The Best Remote Desktop Access Solution
O Splashtop Remote Access é a solução de acesso remoto rápida, simples e segura para indivíduos e equipas.
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